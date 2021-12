Robert’s Top 5 PS5, PS4 her roku 2021

Naše jednotlivé články o hře roku umožňují našemu milovanému týmu autorů sdílet svůj osobní výběr PS5 a PS4 pro rok 2021. Dnes je řada na zástupkyni redaktora. Robert Ramsay.

Od Disco Elysium: Po zhlédnutí hry jsem měl přiměřeně vysoká očekávání na jiných platformách, The Final Cut získal spoustu chvály, ale můj největší strach byl… víte, trochu ambiciózní. Naštěstí je Disco Elysium poctivé, skvěle napsané a zajímavé RPG. Je to klišé, ale vaše rozhodnutí má své důsledky a tento zvrácený příběh policisty s amnézií je nezapomenutelný, protože rozvětvený příběh může působit osobně. „Strašení“ je slovo, které jsem použil k jeho popisu v naší recenzi, a stále platí ze všech správných důvodů.

Ghost of Tsushima je jedna z mých oblíbených her a Director’s Cut ji ještě vylepšuje. Naprosto nádherné rozšíření na ostrově Iki je hvězdou show s divokým prostředím a intenzivními hlavními misemi, které tvoří další skvělou kapitolu příběhu. Za zmínku také stojí vylepšení PS5, protože při 60 snímcích za sekundu a rozlišení 4K je Ghost opravdu pěkný. Podle mě mistrovské dílo otevřeného světa.

Byl jsem fanouškem Tales od té doby, co jsem hrál Tales of Symphonia na GameCube, ale po mnoha letech od té doby jsem měl vždy pocit, že si série zaslouží lepší. Chvíli to trvalo, ale Bandai Namco nakonec Tales s Tales of Arise věnovalo pozornost a rozpočet, které si zaslouží. Je to skvělé fantasy dobrodružství, nabité úžasnými vizuálními prvky, roztomilými postavami a úžasným bojovým systémem. Byl jsem závislý od začátku do konce a myslím, že Arise stojí vedle takových jako Persona 5 Royal a Dragon Quest XI jako jedno z nejlepších JRPG za poslední desetiletí.

Pro mě v roce 2021 chyběli jednoznační vítězové Game of the Year – ten druh her, který v minulých letech sklízel trofeje. Možná proto je Mass Effect Legendary Edition – remasterovaná kolekce – na druhém místě v mém osobním výběru. Ale upřímně, opravdu si nestěžuji. BioWare šel s tímto balíčkem nad rámec, vylepšil hratelnost k lepšímu a dal původnímu Mass Effectu tolik potřebnou revizi. Toto je nejlepší způsob, jak si zahrát trilogii, která pomohla definovat můj herní vkus.

Myslím, že Guilty Gear Strive by mohla být moje oblíbená bojová hra, a to říká zatraceně hodně. Guilty Gear mě vždy bavilo jako franšízu, ale Strive proměnil můj poněkud náhodný zájem v hraniční posedlost. Je to jednoduše jedna z nejhranějších her, které jsem v roce 2021 hrál, a stále se nemohu nabažit jejích ohromujících a poutavých vizuálních prvků, skvělého rockového soundtracku a velmi uspokojivé hry. Pokud jde o samotné vzrušení z hraní videohry, nic se nevyrovná Guilty Gear Strive v roce 2021.

Co si myslíte o Robertově hře roku? Neváhejte souhlasit nebo pokárat v sekci komentářů níže.