Robert Kirchhoff • Réalisateur de All Men Become Brothers

23/3/2021 – Slovenský dokumentarista pro nás analyzuje nekonvenční biografii, již brzy na obrazovkách, kterou věnoval Alexandru Dubčekovi, „ikoně socialismu s lidskou tváří“

Tento článek je k dispozici ve francouzštině.

Slovenský režisér a producent Robert Kirchhoff V současné době dokončuje svůj nejnovější projekt, Všichni muži se stávají bratry, Který byl představen v roce 2021 EastDoc platforma (Viz zpráva). Promluvte si s Cineuropou a zjistěte více o této nekonvenční fotografii Alexander Dubček.

Senoruba: Všichni muži se stávají bratry Zpracovává S.ozubená kola běh „Ikona socialismu s lidskou tváří“, Alexander Dubcek, podobný tématu vaší předchozí práce normalizace . Je to jeden z důvodů, proč tomu věnujete celý projekt Československý klíč Osobní?

Robert Kirchhoff: Myslím, že oba filmy mají různé situace a žánry. normalizace Funguje s využitím realismu a technik vyšetřovacího filmu, a to i v mezích Film Noir. Alexander Dubček ožívá jako různá hnutí, večírky a myšlenkové směry, které zapadají a interpretují. V tom je kouzlo demystifikace a oba tyto filmy mají společné.

(Článek pokračuje níže – obchodní informace)

Ty jsi Výstřel V Itálii, Francii a USA A Rusko, Což znamená, že prof Široký Zeměpisný rozsah. Jak se mu povedlo tohle je Stát se nebo nastat?

Zeměpisný a časový rámec je Dubčekovým životem. Jdeme po jeho stopách. Jeho otec, který je utopický, emigroval do Spojených států před první světovou válkou. Dubček vyrůstal v Kyrgyzstánu, studoval v Rusku a byl velvyslancem v Ankaře. Měl spoustu příležitostí prozkoumat pravdu světa. Věřili v dobrý sociální řád – socialismus, jako mezistupeň prosperity a absolutní společnosti. Dubček tomu věřil až do své smrti. Koneckonců, jeho kariéra sahá téměř do 20. století.

Ty jsi Ty máš Projekt byl označen jako „první komplexní film o Alexandrovi Dubovi„ ek “, zatímco váš účastnící se český producent jej popsal jako„ fotografii zdarma a bezplatnou interpretaci Dubčekových myšlenek “. Můžete model vysvětlit?

Díky své originalitě zapadá Dubček přímo mezi bohy šedesátých let, spolu s Martinem Lutherem Kingem, Kennedysem, Marilyn Monroe, Williem Brandtem a dalšími. Interně se vzdálila od klasického fotografického nebo životopisného žánru. Založila spoustu pracovních míst a setkala se s postavami, které dokázaly a budou mluvit v různých obdobích Dubčekova života. Film se tedy skládá z kapitol, které společně doplňují skládačku Dub Faceek.

Koproducent ona má Ona řekla tento film Začíná to Dubčekovou smrtí a objeví se v opačném směru, Titul V minulosti. Můžete to dále rozvinout tohle je?

Toto je stále téma k zamyšlení a diskusi. Pravdou je, že mi více záleží na Dubčekově politickém životě než na jeho soukromém, a dokonce i na tom, jak spolu souvisejí. Identifikovali jsme nejdůležitější události, svědky, osobnosti a situace, které nás volně vedou po celý Dubčekův život, až po autonehodu, kterou utrpěl v den přijetí ústavy Slovenské republiky, těsně před zánikem Československa. Příznivci Dubčeka a političtí romantici z něj udělali největšího Slováka – s tím musím počítat. Pravděpodobně moje metoda, která se točí kolem situační poezie, není daleko od groteskního stylu období. Chtěl bych říci, že jsme tomu blíže. Smějeme se a zároveň trpíme. Světy utopistů a dogmatiků se spojily, aby vytvořily Dubčeka takový, jaký byl a jaký je.

Ty jsi Ty máš Bylo zmíněno, že se ve filmu mohou objevit dříve neviděné záběry.

Tento film měl skončit před rokem, ale okolnosti ho zastavily. Ten čas jsem strávil kopáním, prohledáváním archivů a ještě jsem s tím neskončil. Máme tedy poměrně širokou škálu pro různé typy archivů, od písemných archivů po audiovizuální. Patří sem záznamy, které dosud nebyly zveřejněny. Zásluhu na tomto rozsáhlém výzkumu by měli mít také naši profesionální spolupracovníci – historici, kteří sami považují toto téma za užitečné.

Ve filmu se objeví český režisér Karel Vacic, který zemřel v prosinci. Proč jste si to vybrali a kdo by tam byl On ona?

Karel Vachek byl spolu s mnoha dalšími své generace fanouškem Dubčeka. Zmínil se o tom téměř v každém filmu. Dubček pro něj symbolizoval politický ideál, absolutní sociální a uměleckou svobodu, která nastala, i když krátce, ale nezapomenutelně, v roce 1968. Důsledky však byly katastrofální. Je to podobné jako Bohumil Hrabal, Heinz Fischer, Romano Prodi, Umberto Eco nebo Michail Gorbačov. Dubček tyto lidi ovlivnil svou bytostí. Ztělesňoval „autentické lidstvo“, zvláštní příklad čistoty.

je tvůj Film Ona také má A V pozadí textu, v zákulisí Screenshoty Z připravované krátké série o Dubčekovi. Proč jste se rozhodli začlenit do tohoto filmu dimenzi filmu?

Výrobce André Antonio Licca Projekt s názvem Lidská tvář Po celá léta. Je to opravdu velmi ambiciózní film nebo krátká série. Dubček ho ohromil natolik, že se pokoušel vytvořit mezinárodní koprodukční projekt s hereckou hvězdou v režii legendárního Lordan Zafranovi.. Začalo mě to zajímat jako možný motiv mého filmu. Vrstvy různých poddruhů mi přinášejí pocit radosti a svobody, protože otevírají tvar. Jde o podivný případ paradoxu, kdy se postava Alexandra Dubčeka objevuje na různých místech jako předmět uctívání a prokletí.