Rishi Sunak, nový britský premiér, oddaluje ekonomický plán

Vláda již plánuje utratit desítky miliard liber na ochranu domácností a podniků před rostoucími náklady na energie. Inflace nahlodává hodnotu minulých výdajových závazků, jejichž zvýšení je vláda pod tlakem. Zaměstnanci veřejného sektoru požadují vyšší mzdy, mnoho sektorů zvažuje stávku. NHS je přetížená a snaží se snížit počet nevyřízených případů. A Školy varují před zmenšujícími se finančními rezervami.

Tony Dunker, prezident Konfederace britského průmyslu. Úterý varoval před nebezpečím „smyčky smrti“ V britské ekonomice to připomíná éru úsporných opatření, která následovala po finanční krizi v roce 2008, kdy vládní škrty ve výdajích snížily produktivitu a hospodářský růst.

„Pokud dojde ke zvýšení daní a škrtům ve výdajích a není tam nic o růstu, země by mohla skončit v podobném cyklu agónie, kde se stačí každý rok vracet, abyste našli další zvýšení daní a další škrty ve výdajích, protože nemáte žádný růst“. Pan Dunker to řekl BBC.

Jedním z důsledků zpoždění fiskálního plánu je, že k němu dojde nyní po příštím zasedání Bank of England, které je naplánováno na 3.

Dřívější datum by úředníkům centrální banky umožnilo posoudit vládní politiku a poté určit, jak vysoké úrokové sazby by měly být, aby omezily inflaci. To bylo důležité, když existovala obava, že k tomu povede snížení daní paní Trussové Kromě inflačních tlaků v Britániitahání fiskální politiky opačným směrem než monetární politika, a Přinutí centrální banku prudce zvýšit úrokové sazby.

Analytici však očekávají, že pan Sunak zaujme opatrnější přístup k fiskální politice, a obchodníci snížili svá očekávání, o kolik vyšší úrokové sazby jsou potřeba.

„Obnovená koordinace mezi měnovou a fiskální politikou by měla v konečném důsledku pomoci snížit inflační tlaky,“ napsal v poznámce Paul Hollingsworth, ekonom BNP Paribas. Analytici francouzské banky očekávají, že úrokové sazby na začátku příštího roku vyvrcholí na 4,5 procenta, což je pokles z nedávné předpovědi 5 procent. Centrální banka stanovila úrokové sazby na 2,25 procenta.

Ale je tu jedno upozornění: „současné“ zpřísnění fiskální a měnové politiky „ohrožuje prodloužené období ekonomické stagnace,“ dodal Hollingsworth.