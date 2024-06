Rishi Sunak: Manifest Konzervativní strany bude zahrnovat snížení daní

Premiér řekl BBC Nicku Robinsonovi: „Budeme pokračovat ve snižování daní pro lidi. To uvidíte v našem zítřejším prohlášení.“

Ale když byl naléhán na to, zda některá ministerstva uvidí škrty, uznal, že „všechny vlády to upřednostňují“.

Konzervativci také řekli, že chtějí z dlouhodobého hlediska zcela zrušit národní pojištění, až to bude možné.

Nepředpokládá se však, že by zahrnoval něco o dědické dani.

Obě strany však také uvedly, že hranice daně z příjmu zůstanou zmrazené až do roku 2028.

To znamená, že miliony lidí budou staženy do vyššího daňového pásma, pokud se jejich mzdy zvýší.

Sunak řekl, že politika jeho strany bude financována potlačením daňových úniků, které by podle něj přinesly 6 miliard liber, a také reformou systému sociální péče a získáním více lidí do práce.

Nezávislý Institut pro fiskální studie však uvedl, že dosažení úspor 12 miliard liber, které konzervativci slíbili do roku 2030 prostřednictvím reformy sociální péče, „se zdá extrémně obtížné“.

Think tank také varoval, že kdokoli vyhraje příští volby, bude muset omezit rozsah toho, co stát poskytuje, nebo zvýšit daně, aby udržely úroveň výdajů ministerstva.

Na otázku, zda by byl k lidem upřímný, že jeho plány by také znamenaly výrazné škrty ve výdajích pro mnoho vládních resortů, premiér odpověděl: „Ne, to naše plány neukazují.