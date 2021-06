Režisér Osla Bartlett Scheer rozhovory na Broadwayi

když Oslo V dubnu 2017 byl převeden z trati Off-Broadway na Broadway a byl to jeden z největších hitů sezóny. Hra – fiktivní příběh o vzrušujících real-back obchodech se zadními kanály a mezinárodních intrikách, které vedly k mírovým dohodám z Osla v roce 1993 – získala sedm nominací na cenu Tony, včetně kývnutí na nejlepší režii pro Cher. V té době řekl Město a země„Bod věci Oslo Ne jak dobře to šlo nebo bylo nakonec popraveno; Je to o procesu. “

O čtyři roky později byl upraven úžasný film Oslo—Hrají Ruth Wilson a Andrew Scott a mají mezinárodní hvězdné obsazení – Ho Bude mít premiéru na HBO (Vysílání 29. května ve 20:00 EDT) Proces zůstává relevantní, protože dnes je na Středním východě vysoké napětí a film se odehrává ve světě, který se může zdát politicky rozdělenější a manévrovatelnější než kdykoli předtím.

Ruth Wilsonová jako diplomatka Mona Julesová Oslo, Premiéra 29. května na HBO. Larry de Horex / HBO

Tady, Sdílet Sdílet s Pravidla a podmínky Proč je příběh stále důležitý, co mu film dovolil dělat a divadelní produkce ne, a jak dokázal vytvořit mezinárodní thriller po celém světě v době, kdy byla většina světa uzamčena.

Oslo Na Broadwayi byl od roku 2017. V jakém okamžiku jste se rozhodli pro filmovou verzi?

Brzy po složení hry vyšlo najevo – zejména kvůli způsobu, jakým J.T. Rogers píše -, že máme scénář. přiblížil [producer] Mark Platt se zeptal: „Co si myslíš? Oslo? Miloval hru a zajímalo ji to. Pravděpodobně to bylo před pár lety, a pak loni, kolem dubna, řekl: „Myslím, že je čas.“ Když jsem byl uprostřed pandemie, pomyslel jsem si: Jak na Zemi to děláme? Když jsme začali tuto cestu.

Takže jste natočili film, který pokrývá svět uprostřed pandemie? Jak to funguje?

To je součást toho, co na tom bylo tak epického. Veškeré odesílání bylo provedeno na Zoom; Měli jsme Ruth a Andrew, ale šlo také o prohlídku celého Středního východu, protože jsme chtěli, aby herci hrající Palestince a Izraelce byli Palestinci a Izraelci. Vybrali jsme si velkou posádku hvězd z regionu a poté jsme začali najímat všechny ostatní pozice. Pak byla otázka, kde to natočíme? V té době byla Česká republika nejnižší [Covid] Čísla na světě, tak jsme šli do Prahy a zahájili předprodukci filmu, který se začal natáčet v říjnu.

Bartlett Cher na scéně Oslo. Larry de Horex / HBO

Co se lišilo od toho, že jste režíroval film, než režíroval hru?

Větší struktura – zadní kanál, který vedl ke třem jednáním, které vedly k vyvrcholení ve Švédsku – byly všechny stejné, ale každý detail vyprávění byl jiný. Změnil jsem celý otvor a postavil ho na flashbacku, který je zmíněn pouze ve hře, aby byl okamžitý thriller. Změnili jsme také časovou strukturu, takže místo toho, abychom začali uprostřed a pak se vrátili na začátek, začneme od začátku, takže hned pocítíte tajnou povahu věcí. Hry se odehrávají v takovém nespisovném prostoru; Můžete rychle skákat z jednoho místa na druhé. Ve filmu musíte úplně naplánovat jiný způsob zveřejnění stejných detailů. Může se toho stát hodně, protože máte úplně jinou sadu nástrojů.

Existují momenty, které jste chtěli udělat na jevišti, ale dokázali jste je realizovat jen na obrazovce?

Bylo to všechno tak odlišné! Bylo neobvyklé umět organizovat a plánovat útok, když jsou postavy uvězněné v Gaze, nebo natáčet honičky za auty; Prostě to neděláte v divadle. Všechno se točilo mimo Prahu v oblasti, kterou jsme postavili, abychom vypadali jako Gazy, a vyžadovala úplně jiný způsob myšlení.

Režisér Bartlett Sher, fotografie Pravidla a podmínky v roce 2017 mimo Lincoln Center. James Molinos

Také se cítíte jako jít do penzionu ve švédském královském paláci a být schopen vytvořit celý svět koruna Blízký východ se setkává a umocňuje okamžik způsobem, který se na jevišti nemůže stát. Pozvedli jste scénu a uvědomili jste si, jak mimořádné byly okolnosti hlubokým způsobem. Cestu cítíte více než ve hře.

Čím byl tento příběh natolik zábavný, že ho bylo možné provést dvakrát?

Nemyslím na to tak. Produkty jsem již znovu sestavil, takže každý z nich vypadá jako technická instalace specifická pro daný web. v případě, že OsloVěděl jsem to tak dobře, že jsem mnohem hlouběji pochopil, co by to mohlo dělat. Většinu času v divadle prostě rozluštíte, co by mohlo být. Nemusel jsem znovu projít tímto krokem, mohl jsem jen myslet na to, jaký by měl být film. Ale nevadí mi odhalit něco, co jsem si předtím neuvědomil.

Tento obsah se importuje z YouTube. Možná budete moci najít stejný obsah v jiném formátu nebo můžete najít více informací na jejich webových stránkách.

Film přišel právě včas – takovým způsobem, že hra nebyla. Jak se cítíte, když jej prezentujete světu za současných podmínek na Středním východě?

Samozřejmě bych si přál, aby okolnosti byly jiné. Byl bych naprosto šťastný, kdyby to bylo naopak a [the Israelis and Palestinians] Dosáhli hlubší dohody a mohou najít společnou řeč a pokročit v tom, co se stalo v Oslu. Bohužel nejsme v této pozici. Dělám to co Oslo To, co film může udělat pro lidi, kteří přicházejí do této oblasti a užívají si toho, co se děje, je to, že vám může poskytnout hluboký smysl pro okamžik v historii, kdy se tolik těchto sil snažilo věci odlišit. Je to jako jedna z Shakespearových historických her – dává vám kontext a doufám, že je to užitečné pro větší konverzaci.

Adam zdědil

Vedoucí redaktor umění a kultury

Adam Rath je vedoucí redaktor ve městě Town & Country, kde se věnuje umění, kultuře a řadě dalších témat.

Tento obsah je vytvářen a udržován třetí stranou a je importován na tuto stránku, aby pomohl uživatelům poskytnout jejich e-mailovou adresu. Více informací o tomto a podobném obsahu najdete na piano.io