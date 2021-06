Režisér odpovídá, proč tento olympijský dokument o hokeji odkazuje na animaci الرسوم

Přestaňte s tím, co právě děláte, a jděte Sledujte začátek Nagano bary, dokument o českém hokejovém týmu, který se zúčastnil zimních olympijských her v roce 1998. Vážně, jen sledujte první 2 minuty a 40 sekund. prosím Vstupte. Počkáme.

[Warning: The following story contains spoilers for the opening sequence of The Nagano Tapes. You will ruin the surprise if you keep reading.]

No skvěle! Nyní, když jste zpět, nyní znáte Evolution: Titulní sekvence je poctou klasickému anime Neon genéza evangelion. Vernisáž využívá hlavní píseň z show, “Krutá andělská práceJe pečlivě upraven tak, aby zobrazoval hokejové snímky a politické nepokoje v čase písně. Dokonce používá podobné písmo animace.

I když to nemusí být nutně nejnovější zprávy – Nagano bary Vyšlo v roce 2018 – film byl nedávno znovuobjeven lidmi online díky virovému tweetu.

Nemohu dostatečně zdůraznit, jak moc musíte přestat s tím, co děláte, a sledovat úvodní tituly tohoto dokumentu. Slibuji vám, že nejste připraveni na to, co přijde. https://t.co/UenN1Zs9iO – Nyní jsme přátelé Ken (VoltySquirrel) 27. května 2021

Zahrnout nebo obsahovat Evangelion Film překvapil mnoho lidí online. Režisér dokumentu Ondřej Hudeček však Polygonu řekl, že za rozhodnutím zahrnout prvky Evangelion. Chtěl začít silnou přitažlivostí, která nečekaně představila různá témata dokumentu. Takže „rychlá montáž s drzou hudbou vypadala jako zábavný způsob, jak to udělat,“ řekl Polygon na Twitteru.

“Když jsem hledal tu správnou skladbu, která by to udělala, vzpomněl jsem si, že jsem tím posedlý.” Neon genéza evangelion Na konci 90. let, kdy se v japonském Naganu konaly olympijské hry, to prostě stiskl: japonská hudba, používání titulních karet, osobní nostalgie, podvratná směsice hokeje a anime … “řekl Hoddick.

Pokusil se tedy sestavit úvodní montáž, která by fungovala jako narativní hák i jako pocta EvangelionA podařilo se.

Na otázku, zda čelil nějaké opozici proti zahrnutí takové neortodoxní myšlenky do svého filmu, odpověděl, že zpočátku byli producenti jeho volbou „zcela překvapeni“, ale „tento nápad si rychle zamilovali a podpořili ho způsob…”