Režisér Dragon Age: The Veilguard hovoří o systémech hraní rolí, stromech dovedností a inspiraci z Final Fantasy XII.

Dragon Age: Závoj Tento týden to bylo plně odhaleno prostřednictvím řady vzrušujících aktivit, přičemž BioWare zveřejnilo trailer, některé záběry ze hry a spoustu informací. Ale protože se propagační materiály zaměřují na dvoření se mainstreamu s oslnivými akčními záběry a obsazením postav, vedlo to samozřejmě k protestu jednoho velkého fanouška: Je to ještě hra na hraní rolí?

To nás samozřejmě také zajímalo. Praktická část poskytla pohledy na úžasného tvůrce postav, zajímavé dialogy a některé důsledky těchto voleb – to vše jsou základní prvky hraní rolí. Ale co boj? Co starý dobrý RPG progres a růst postav, který je v mnoha ohledech základním kamenem žánru?

Po zhlédnutí praktického dema jsme měli možnost si krátce popovídat s režisérkou Dragon Age: The Veilguard Corinne Busche – která se okamžitě chlubí jako opravdový RPG geek. Mám dojem, že bychom mohli sedět a mluvit o klasických RPG a jejich mechanikách celé hodiny; Je jednou z nás. V našem krátkém chatu vysvětluje, jak funguje progrese, růst a strom dovedností The Veilguard – odhaluje jemné informace, které se v ukázce dosud nenašly. Zde je náš rozhovor.

Web RPG: Takže, můžete se mnou mluvit obecně o… V tom náhledu nevidíme ani menu, že? Můžete mi tedy promluvit o tom, kde se hra nachází a jaká je z hlediska postupu RPG, z pohledu hardcore fanouška RPG?

Corinne Bushová: Neuvěřitelně hluboko! Pokud jste tedy opak Hromadný efekt Zvrátit Dragon AgeNapříklad… Mass Effect opravdu považuji za ARPG. Skvělá akce, menší RPG. Jsme téměř přesný opak toho.

Takže po několika misích můžete okamžitě odemknout strom dovedností a na každé úrovni dostanete samozřejmě body dovedností. Strom dovedností je naprosto masivní a je specifický pro vaši třídu. Takže když mluvíme o specializacích, víme, že stromy dovedností mohou být matoucí i pro hráče. Takže co se mi líbí – zkusím vám namalovat obrázek….

Když se otevře, představte si obrovskou vizuální podívanou připomínající pavučinu. A pokud jste čaroděj, o tom je celá kouzelnická skupina.

Web RPG: Takže vás tu krátce přeruším a něco řeknu – možná to s vámi bude rezonovat, možná ne – ale když to říkáte, myslím, ehm… Final Fantasy X Sphere Grid.

Corinne Bushová: Silně zasažen! rozhodně. Final Fantasy X – Jedna z mých nejoblíbenějších her všech dob. Řeknu vám, že číslo 12, zejména verze Zodiac, je moje nejoblíbenější. Míra výběru schopností, pasiv, v našem případě i atributů – tomu bych řekl spíše míru přizpůsobení. Organizace je více podobná Sphere Grid.

Takže Final Fantasy XII může být v mých třech nejoblíbenějších hrách. Jsem z toho velmi ohromen, pokud jde o náš pokrok. Ale pokud chcete nakreslit obrázek, mřížka oštěpu je více… ne úplně identická, ale blíže k sobě.

Co jsme však udělali, aby to bylo intuitivnější, je to, že každá ze specializací je na vnějších okrajích mřížky.

Web RPG: Takže začnete zevnitř a budete pracovat ven, ale musíte si vybrat směr, kterým budete cvičit?

Keř: Ano. Vím, kde začít. Mám představu o tom, jaká specializace vypadá nebo zní skvěle – to opravdu pomáhá hráčům naplánovat si kurz, aby se neztratili v divočině.

Web RPG: Proto jsem vysvětlil, že na začátku – nejen ukazování základních tříd, ale také jaké jsou možnosti specializace, to je v tvůrci postavy, ne? Protože chcete, aby lidé věděli: „Ach, já jsem válečník, mám tu specialitu a tady tohle,“ a vybrali si svůj směr.

Keř: Cestou jsme také vylepili několik užitečných samolepek. Je tedy rozdělena do tří sekcí a také specializací. V případě Warriora máte například sekci více zaměřenou na obranu, sekci více zaměřenou na zbraně a sekci více zaměřenou na schopnosti. Takže, co můžete udělat, když se například snažíte dostat ke specializaci Reaper, je jít… Místo toho, abych šel nahoru přes obranu na Reaper, půjdu nahoru přes Ability na Reaper.

Web RPG: Je to skvělý a snadný způsob, jak to prodat, opravdu – mluvit o licenční síti, fotbalové síti… Lidé, naši fanoušci, tomu rozhodně rozumí. Můžete v rámci toho mluvit o rozsahu dovedností a o tom, jak často budete získávat nové věci?

Keř: Proto jsou dovednosti pro každou třídu jedinečné. V každé úrovni získáte dovednostní bod, na stránce jsou další aktivity, jak získat dovednostní bod… Jsme velmi přátelští k hráčům; Můžete získat poslední plnou náhradu…

Máme limit úrovně 50. Jednou z mých frustrací s některými jinými hrami, které mají podobné systémy stromu dovedností, je to, že získání specializace může zcela spotřebovat všechny vaše dovednostní body, a pak už nebudete mít nic jiného.

My jsme na tom úplně opačně. Do své speciality se dostanete uprostřed hry a pak se můžete pořádně rozvětvit.

Web RPG: A co členové strany?

Keř: Všichni mají také jedinečné stromy dovedností. Nyní, tyto – nechceme hráče mást. Takže jejich stromy dovedností jsou uspořádány podle jejich individuálních schopností. Takže, když odemknete jejich kompletní sadu schopností, každá z nich má strom dovedností plný možností, kde můžete získat nezávislé použití, snížit cooldowny nebo přidat další efekty ke schopnosti.

Web RPG: Jak rozsáhlé jsou jejich skutečné fyzické schopnosti? Jako, jsou postavy plně popsány několika základními schopnostmi, nebo je to větší počet, kdy si hráč vybírá, které z nich jsou na kole schopností?

Keř: Takže každý následovník, každý společník má pět základních schopností. Během cesty můžete učinit rozhodnutí, která přidávají mechanické změny každé schopnosti.

Nyní zpět k vaší otázce – Nev a Belara jsou oba čarodějové, takže sdílejí základní kouzelnické schopnosti, že? Ostatní tři jsou však jedinečnou třídou nebo postavou. Neve je ledová čarodějka a Belara ne – takže Neve bude mít speciální ledové schopnosti, které jsou pro ni jedinečné.

Web RPG: Bylo mi řečeno, že nemáme čas, ale nejdřív jen k tomuto tématu – základní věci. Existuje rostoucí trend některých her, které dělají elementály pouze vizuální záležitostí… ale zmínil jste tam ledovou magii. Jsou prvky faktorem v boji? Nebo je to jedno?

Keř: Ach ano. Oh, to je opravdu důležité!

Web RPG: dobrý! Díky bohu za to. [laughs] Děkujeme za váš čas – doufáme, že se před spuštěním znovu naučíme.