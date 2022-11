Restaurace Zana se otevírá v centru Birminghamu s lákavou a nadějnou atmosférou

Restaurace, která se zaměřuje na moderní americkou kuchyni s evropským nádechem, včetně opulentního a elegantního interiéru, je nejnovějším místem v Birminghamu.

Zana se nachází na 210 Old Woodward v bývalém prostoru, který kdysi obývala restaurace The Bird & The Bread. Podle jejích webových stránek se Zana překládá jako „víla hor“ a pochází z albánského folklóru.

Ze sbírky Tallulah vás Zana také zve, abyste „přišli za atmosférou a zůstali na jídlo“.

„Hosté by měli očekávat kulinářský zážitek, který přesahuje patra… prostřednictvím lákavého prostředí, odvážných chutí a bezkonkurenčních služeb,“ řekl Johnny Princi, generální manažer a partner společnosti Zana, který bude dohlížet na každodenní provoz.

Jejich ingredience jsou podle nich získávány s ohledem na udržitelnost webová stránka. Nabídka Zana zahrnuje výběr společných jídel, salátů, předkrmů, příloh a dezertů.

Očekávejte typická steaková jídla, která obsahují 12 hodin pečená rajčata podávaná pod kouřem, celý černý okoun s olivami, citrusy, bylinky, jehněčí kotlety, kakaové koření a další.

Za Zaniným menu stojí šéfkuchař Jason Bamford, který pochází z Haslettu (nedaleko Lansingu) a je absolventem prestižního Culinary Institute of America v New Yorku. Do Zanny přišel podle tiskové zprávy z Waldorf-Astoria, kde vařil pro světové delegace, královské rodiny, hlavy států a celebrity. Působil také jako šéfkuchař v hotelu Delano v Miami.

„Měl jsem štěstí, že jsem pracoval po celé zemi, ale čekal jsem na správnou příležitost vrátit se domů do Michiganu,“ uvedl Bamford v prohlášení. „Je pro mě velkou ctí být nyní součástí rodiny Zana.“

Koktejlový program Zany vede mixolog Anthony Escalante, který také představí místní chutě a lihoviny.

Prostor o rozloze 10 000 čtverečních stop byl podle tiskové zprávy kompletně zrekonstruován. Uvnitř je bar, exkluzivní jídelní části a elegantní posezení pro rauty. Mezi další zdobené detaily patří mozaikové obklady, zakázkové sklo a ručně foukaná skleněná svítidla z České republiky. Zana’s bar, kde si můžete dát ručně vyráběný koktejl a další, je zdobený zlatem a osvětlený odshora dolů. K dispozici jsou také soukromé banketové a jídelní prostory až pro 135 osob.

Jedná se o třetí koncept pro Tallulah Group, kterou vede Mario Camaj, který také provozuje Tallulah Wine Bar & Bistro v Birminghamu a BISA v Detroitu.

