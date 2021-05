Resident Evil Village Ray Tracing 4K Screenshoty s maximálním nastavením

Demo počítače Resident Evil Village PC je nyní k dispozici pro všechny a níže najdete jeho 4K screenshoty. Tyto snímky obrazovky ukazují počítačovou grafiku hry v nastavení Max a se zapnutým sledováním paprsků.

Abychom mohli tyto snímky obrazovky pořídit, použili jsme Intel i9 9900K s 16 GB DDR4 na 3600 MHz, NVIDIA RTX 3080, Windows 10 64-bit a nejnovější verzi ovladačů GeForce.

Bohužel MSI Afterburner nepracoval s Resident Evil Village. Jako takový jsme nemohli získat představu o herním výkonu v nastavení 4K / Max. Z toho, co vidíme, byla oblast Village na naší obrazovce GSync docela hladká (takže v této oblasti sledujeme 60 snímků za sekundu). Na druhou stranu měl Castle při konfrontaci s upíří dámou mírný pokles snímkové frekvence.

Resident Evil Village vypadá s výchozím nastavením trochu nevýrazně. To je něco, co do značné míry trápilo všechny hry Resident Evil na PC. Hráči PC budou muset tento problém upravit / snížit jas nebo použít Reshade.

Kromě tohoto problému vypadá hra na PC skvěle. Všechny modely postav jsou velmi podrobné a jejich pohyby obličeje jsou špičkové. Prostředí také vypadá skvěle a jsou zde i některé skvělé světelné efekty. Tato hra navíc využívá vysoce kvalitní materiály, což uspokojí mnoho hráčů. Pozorovali jsme však také několik světelných zdrojů, které nevrhaly stíny.

Užívat si!