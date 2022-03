Resident Evil 2, 3 a 7 přichází na PS5 s vizuálními vylepšeními, bezplatný upgrade potvrzen

Resident Evil Village Byla to první dlouhotrvající hororová franšíza společnosti Capcom, která vyznamenala PlayStation 5, a na novém hardwaru to samozřejmě vypadá skvěle. Ale co starší hry v sérii? Vypadá to, že vydavatel neopustí hry poslední generace, protože všechny přeskakují na PS5 s původními verzemi.

Aby bylo jasno, toto Resident Evil 7: Biologické nebezpečí To také předělává Resident Evil 2 A Resident Evil 3. Každá z těchto her dostává verzi pro PS5, jak bylo dnes odpoledne oznámeno na sociálních sítích:

Resident Evil 2, 3 a 7 vycházejí na PlayStation 5 a Xbox Series X | S s vizuálními vylepšeními později v tomto roce! 🌿 Ti, kteří aktuálně vlastní tyto hry na PlayStation 4 a Xbox One, budou mít nárok na digitální upgrade bez dalších nákladů. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i – Resident Evil (RE_Games) 2. března 2022

Pro tyto porty nové generace neexistuje žádné okno pro úpravy, kromě toho, že se objeví později v tomto roce. Jak bylo zmíněno ve výše uvedeném tweetu, verze těchto tří her pro PS5 přijdou s „vizuálními vylepšeními“ a co je nejlepší, majitelé her pro PS4 budou moci upgradovat bez dalších nákladů.

Možná nás to povede všude, dokud nám o tom Capcom neřekne více Village DLC, Ano? Budete hrát hry Resi znovu na PS5? Pop některé hlavy v sekci komentářů níže.