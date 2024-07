Reide, zkontroluj Power Wild věci zpátky na začátek

Říct, že to nebyl nadhazovačský večer v Wild Things Park, bylo jako říkat, že obyvatelé místního centra pro seniory nejsou publikem Metallicy.

Jsou to asi tři týdny, co se Wild Things ocitli ve slugfestu, kde se to hemžilo hity, běhy a změnami výšky. Jinými slovy, hry jako Washington’s Tyreke Reed a Andrew Cech mohou napáchat spoustu škody.

Washington se v nedělní první směně proti Windy City ocitl v takové hře, která vyhovovala Reidovi a Cechovi, kteří sehráli klíčovou roli ve vítězství Wild Things 11:9.

Reid, který hrál ve svém třetím zápase od zranění 1. června ve Florencii, vyhrál 4:5 při svých prvních dvou homerunech sezóny. Měl pět RBI.

„Když jsem se zranil, cítil jsem se, jako bych padal do příkopu,“ řekl Reed, který si poranil koleno a sklouzl na třetí základnu v zápase Florence hraném v dešti.

„Hra pro mě začala pomalu. Ale dokázal jsem navázat tam, kde jsem skončil.“

Reed v první směně před startérem Windy City Michaelem Barkerem lemoval dvoukolovou dvojku přes zeď ve středním poli a ve druhé přidal sólo homer na pravé středové pole. Ve čtvrtém, Reid trefil dva-run homer off Parker, který dal Washington vedení 9-6. V sedmém přidal line-drive singl.

„Když se zranil, zdálo se, že je u plotny velmi pohodlný,“ řekl manažer Washingtonu Tom Veith o Reedovi, bývalém shortstopovi Texas Rangers a Boston Red Sox.

„Neskákal tolik a zůstával na hřištích a začal tahat míče.“

Zatímco Reid měl velkou ofenzivní hru, Čech měl klíčovou pálku zápasu. Čech získal pouze jedno vítězství, ale bylo to důležité a došel hodně daleko. Ve spodní části osmé směny překonal tiebreakový dvoukolový homer proti úlevnému hráči z Windy City Jakeu Mahoneymu (5-3) a zajistil tak Washingtonu vítězství.

Dva-out homer trefil Ethan Wilder.

Pravděpodobně to vypadalo, že Wild Things spíše unikají ze hry, než aby vyhráli turnaj. Washington v první směně zaostával 3:0, ale odpověděl šesti běhy v první směně a čtyřnásobným náskokem ve druhé. Větrné město se v sedmém zápase vrátilo a vyrovnalo na 9:9.

Nadhazovač Washingtonu Nick McDonald (1-0) zablokoval útok Thunderbolts a získal výhru s 1 1/3 směny bez skóre. Gyeongju Kim zahrál devátou směnu a dosáhl svého 13. zákroku.

„Nick MacDonald odvedl skvělou práci a Kim na devátém místě svou přirozenou věc,“ řekl Veath.

Vítězství v kombinaci s vítězstvím New Jersey 8:0 nad Lake Erie posunulo Washington zpět na první místo v západní divizi Frontier League, o půl zápasu před Crushers.

Washington měl 15 výher a Windy City 14 v lize 16 týmů. Christian Kuzemka z Thunderbolts byl 4 na 5 s homerunem a čtyřmi RBI.

Každý startér Washingtonu měl alespoň jeden zásah. Brandon McElwain, Evan Bergey, Robert Chaika a Reid také zaznamenali šest jízd v první směně Washingtonu.

Startér Washingtonu Jordan DiValerio dal 11 zásahů a šest běhů (čtyři získané) v pěti směnách. Šel jednu a vyškrtl pět.

Nadhazovač Washingtonu Christian James (0-0, 2 zákroky, 1,05) byl jmenován do týmu West Division pro zápas hvězd Frontier League 17. července v Quebec City. Má 30 strikeoutů ve 25 2/3 směnách během 14 vystoupení. … Washington umístil outfieldera Anthonyho Bocchia v sobotu na listinu suspendovaných hráčů. Poggio, který byl letos na jaře nejlepším hráčem východní divize PSAC ve West Chester, byl podepsán 29. června a objevil se pouze v jedné hře jako pinch-runner.