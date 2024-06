Ředitel Street Fighter 6 sdílí podrobnosti o tom, jak se budou pohyby Terryho a May vyvíjet v sezóně 2

Všichni se stále vzpamatováváme z hlavního oznámení, že nejen že do hlavní série Street Fighter poprvé v historii série přijdou hostující postavy, ale těmi prvními hosty není nikdo jiný než Fatal Fury a King of Fighters. . Vlastní Terry Bogard a Mai Shiranui.











Toto ohromující oznámení přirozeně vyvolalo u fanoušků otázku, co by tito dva outsiderští bojovníci mohli hrát v karanténě Street Fighter 6 a zda si ponechají některé ze základních prvků, které používají ve svých vlastních hrách. V nedávném rozhovoru s vývojáři Famitsu Mluvil jsem s režisérem Street Fighter 6 Takayuki Nakayamou a producentem Shuhei Matsumotem, abych si trochu pomyslel na tyto nadcházející postavy z DLC, a Nakayama-san se podělil o malé znalosti o vývoji Terryho a Mai – mimo jiné ohledně těchto dvou hostů.



















Když jsme pokračovali v diskuzi o M. Bison, další nadcházející postavě DLC v sezóně 2, Famitsu se zeptal vývojářů na schopnosti Terryho a Mai ve Street Fighter 6. Konkrétně chtěli vědět, jak se jejich manévry formovaly, a Nakayama byl nucen odpovědět. .





„Existuje mnoho způsobů, jak to vysvětlit, ale v podstatě my v Capcomu jdeme do SNK a říkáme ‚Tento krok by měl být takový, že?‘, a pracujeme na tom tímto způsobem,“ začal Nakayama. „Pokaždé někdo řekne ‚Chci udělat něco takového‘ a sestaví pro to návrhový dokument a pak se konverzace rozšíří.“





Capcom výslovně uvedl, že dostávají informace přímo od SNK, pokud jde o pohyby Terryho a Mai ve Street Fighter 6. Jak řekl Nakayama, jejich proces lze interpretovat mnoha různými způsoby, ale jedna věc, která je jasná, je, že pečlivě vytvářejí pohyby těchto hostujících postav s SNK ignorující věci na Jak to vypadá na každém kroku.





Vydání Street Fighter 6 a jeho DLC postav zatím zaznamenalo velkou pozornost věnovanou detailům v jejich návrzích, což ukazuje, jak moc vývojáři vědí a starají se o historii a tradice. Nedávno jsme viděli tajné velikonoční vajíčko pro Akumu, které vám umožňuje hrát jako Shin Akuma a získat přístup k některým novým pohybům, které bývalí fanoušci této postavy bezpochyby poznají.





Myslím, že lze s jistotou říci, že podpisové pohyby jako Terryho Rising Tackle budou do jisté míry součástí jeho sady pohybů ve Street Fighter 6, ale jedna z hlavních otázek, na kterou stále nemáme odpověď, je, zda by Terry a May mohli, nebo ne. podívejte se na některé jedinečné schopnosti, které odráží mechaniku, kterou mají ve svých vlastních hrách.





Na základě minulých zkušeností je velká šance, že budou mít nějaké rysy jako ve Street Fighter 6. Po návratu do Street Fighter 5 jsme viděli, jak Akira z Rival Schools byla přidána na seznam DLC a s tím přišel jedinečný, vzletný komba připomínající ta, která používala na svém původním dvoře.





Ačkoli se o možnosti mít Terryho a Mai jako hostující postavy ve Street Fighter 6 už nějakou dobu diskutuje, Matsumoto poukazuje na to, že tito dva byli propojeni až asi šest měsíců po Evo 2022. Plakáty, které jsme viděli na této události Postavy Capcom a SNK spolu a proti sobě sloužily jako náznak spolupráce mezi těmito dvěma společnostmi, ačkoli konkrétně Terry a May byli plně dokresleni až o něco později.







Famitsu se dále zeptal na spojení mezi Terrym a Kenem, protože měli zvláštní interakce v předchozích hrách, a zda bychom to mohli vidět znovu v Street Fighter 6. Nakayama zatím nebyl schopen vysypat fazole, ale vysvětlil, že tým si je tohoto aspektu dobře vědom při vývoji nadcházejícího obsahu.





„To musíš vidět, až s ním budeš hrát,“ řekl Nakayama. „Během vývoje jsme si byli velmi dobře vědomi předchozích interakcí a spojení mezi nimi.“





A konečně, pokud vás zajímá, co znamenají postavy hostů v režimu World Tour, můžete si být jisti, že Terry a May dostanou stejné zacházení jako ostatní bojovníci v DLC. To v podstatě znamená, že to budou profesoři, budete je moci najít, učit se od nich a dokonce si s nimi můžete dělat selfie.





„Samozřejmě,“ řekl Nakayama „Příběh nás velmi zajímá. V tuto chvíli nemůžeme poskytnout konkrétní podrobnosti, ale máme scény, kde fanoušci určitě řeknou ‚Ah!! To je ono!” Matsumoto dodal: “Vzhledem k tomu, že jde o spolupráci, dáváme do toho veškerou naši energii.”





I když je tento náhled jistě oceňován, stále existuje důležitá otázka, na kterou v současné době nemáme odpověď. Dělá to z Terryho a Maye v režimu World Tour oficiální profesionály ve vesmíru Street Fighter?





Pravděpodobně si budeme muset počkat, až se bude blížit datum jejich vydání, abychom to zjistili.





Druhá sezóna postav DLC Street Fighter 6 začíná 26. června vydáním M. Bisona.









Překlady v tomto příběhu provedl Nicholas „MajinTenshinhan“ Taylor.