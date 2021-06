Řecko a Německo zavádějí evropské cestovní osvědčení o očkování Hlas Ameriky

ATÉNY, Řecko – Řecko, Německo a pět dalších zemí Evropské unie zavedly systém certifikátů očkování cestujících v úterý, týdny před spuštěním programu 1. července v celém bloku 27 zemí.

Dalšími zeměmi, které začaly brzy, byly podle Evropské komise Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Chorvatsko a Polsko.

Řecko, které do značné míry spoléhá na cestovní ruch, prosazuje obecně uznávanou certifikaci, která využívá QR kód s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Certifikace se vydávají lidem, kteří byli plně očkováni, a těm, kteří již dostali virus a vyvinuli protilátky, a ostatní, kteří podstoupili test reakce. PCR za posledních 72 hodin.

Dokumenty budou obsahovat digitální i papírové formuláře. Bude zdarma a distribuováno v národním jazyce i v angličtině a platné ve všech zemích bloku.

Evropská komisařka pro zdraví Stella Kyriakides uvedla: „Občané EU se těší na opětovné cestování a chtějí tak učinit bezpečně. Získání certifikace EU je zásadním krokem na cestě.“

Řecký ministr pro digitální správu Kyriakos Pierakakis uvedl, že v Evropské unii se otevře jednodušší cestování, jakmile země přijmou nový standard ověřování.

“Stane se to, že země přestanou vydávat certifikáty pomocí svých vlastních dohod a přijmou společnou dohodu. A to věci velmi zjednoduší, protože si dokážete představit, kolik dvoustranných dohod by jinak muselo fungovat,” řekl Pierakakis pro Sky private. televize.

Kyriakides uvedl, že v příštích několika týdnech budou všechny země EU muset „plně dokončit své národní systémy certifikace, skladování a ověřování, aby systém fungoval včas na sváteční období“.

Země budou mít možnost přidat další vakcíny na svůj individuální vstupní seznam, včetně těch, které nejsou oficiálně schváleny pro použití v celé Evropské unii.

Evropská komise se domnívá, že lidé, kteří byli očkováni, již nemusí být testováni ani umístěni do karantény bez ohledu na to, kam cestují do nebo odkud, počínaje 14 dny po obdržení druhého výstřelu.

Členské země však toto doporučení dosud nepodpořily.