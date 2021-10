Recenze: Zázrak – Cineuropa

09.08.2021 Benátky 2021: Bogdan George Aptri představuje vzácný a zajímavý rumunský film, který při komentování rumunské společnosti vypráví násilný a nepředvídatelný příběh.

Ioana Bujarin v zázrak

Jedna věc, kterou lze říci o rumunské kinematografii, je, že se nestala slavnou díky svým erotickým filmům. Ale jednou za čas se římskému thrilleru podaří překvapit svět a teď je řada na něm Bogdan George Aptritřetí funkce, zázrak , který je aktuálně zobrazen na postranním panelu Orizonte souboru Benátský filmový festival. Spojením jeptišky se zkušeným detektivem se Apetri podařilo zaujmout pozornost publika násilným a nepředvídatelným příběhem při komentování římské společnosti.

Všechno to začíná plačící jeptiškou, Christinou (Ioana Bujarin). Po tajemném rozhovoru s jinou jeptiškou opustila klášter a vzala si taxi do sousedního města. Dlouhý rozhovor mezi ní a taxikářemValerio Andrew(a další cestující)Valentine Popescu, který se vrátil do Benátek téměř tři desetiletí po Danu Piţovi luxusní hotel Zobrazeno v hlavní soutěži se ziskem titulu Stříbrný lev) se dozvídáme, že Christina trpí záhadnou nemocí a potřebuje navštívit nemocnici ve městě. Když ji vidíme vstoupit do ordinace gynekologa, chápeme její nesnáze. Příběh se ale brzy obrátí jiným směrem a druhá část filmu se zaměří na detektiva (Emmanuel Parvo) Vyšetřování.

Pro ty, kteří se toho bojí zázrak Bude to protiklimatické jako některé z dalších rumunských filmů, buďte si jisti: Apetri dokáže vytvořit pocit naléhavosti a neustálého napětí, které se bude v celém filmu jen zvyšovat, než skončí třeskem. Je to působivý způsob, jakým režisér dává divákům vědět o plynutí času a o tom, jak se vše děje nepřetržitě. Když sledujeme Christininu trasu mezi klášterem a městem a poté znovu sledujeme inkvizitora stejnou cestou, zázrak Ukázalo se, že je to působivě vyvážené podnikání.

Vedle Apetriho scénáře je herectví jednou z největších předností filmu. Bujarin je po své hlavní roli v Bogdanu Teodorovi Ultianovi rozhodně jednou z nejslibnějších mladých hereček v Rumunsku. Mii chybí její pomsta A její klíčová role v Ruxandře Ghiţescu Otto barbar . Když ji sledujeme, cítíme hlubokou krizi, do které vklouzl Christinin život, a obrovský kontrast mezi její touhou stát se jeptiškou a nechtěným těhotenstvím. Ale ještě působivější je Pârvu (který je také režisérem a jeho druhou charakteristikou, Mikado , se zobrazí v San SebastiNa filmovém festivalu později tento měsíc).

S pomocí některých z nejlepších písemných verzí rumunské kinematografie v tomto roce přináší Pârvu působivý výkon, který by mu mohl v roce 2022 nebo 2023 získat Cenu Gopo pro nejlepšího herce, podle toho, zda zázrak Je vydán lokálně letos nebo příští rok. Posedlost jeho postavy řešením případu způsobí, že se vymanil z policejního procesu, což by veřejnost mohlo pozvat, aby zvážila, zda jeho jednání nemá postranní motiv. Jeho interakce s jinými postavami (jeptiškami, lékaři, různými společníky a mužem, o kterém se věří, že je pachatelem) se však mění v určitý sociální komentář, který vytváří konflikt mezi přímým pohledem inkvizitora na realitu a neúčinnou směsicí fatalismu, víry a pověr zdálo se, že proniká římskými provinciemi.

zázrak Produkce: The East Company Productions (Rumunsko), koprodukce společností Cineart TV Praha (Česká republika) a Tasse Film (Lotyšsko). Mezinárodní prodej zajišťuje Memento International.