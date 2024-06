Recenze Tiny Terry Turbo Journey: The Simpsons Standalone: ​​​​Hit and Run

Pod tímto odstavcem je moje úplná recenze Malá jízda turba– Nová akční komedie s otevřeným světem je nyní k dispozici na Steamu a lze ji hrát na Steam Decku. Je to dobrá recenze. Dělá to, co očekáváte. Ale teď ti můžu ušetřit čas. Pokud jste fanoušek Simpsonovi: Hit and RunPak musíte hrát Malá jízda turba. Je to dokonalé oživení tohoto směšného otevřeného světa JTA-Jako experiment shromažďování, pouze bez Homera a Springfielda. Každopádně pro všechny, kdo ještě čtou, tady je recenze.

Malá jízda turba Vypráví klasický příběh nepohodlného teenagera, který zmešká letní školu, zatímco jeho rodina je na dovolené, aby se soustředil na svůj sen řídit auto do vesmíru. Toto je základní premisa Turbo jízda. Jste Tiny Terry a poté, co lžete, abyste získali práci u taxislužby, dostanete auto. Nyní je vaším úkolem sbírat odpadky a peníze, které vám pomohou upgradovat vaše taxi a urychlit jízdu. Pokud ji plně upgradujete, můžete ji zahnat na vrchol obří budovy a do vesmíru. pravděpodobně. Takový je alespoň plán. To je váš cíl Malá jízda turba.

Chcete-li však získat všechny harampádí a peníze potřebné k maximálnímu využití taxíku a dostat se do vesmíru, budete muset prozkoumat zábavný a barevný otevřený svět plný postav, kterým můžete pomoci, a sběratelských předmětů, které najdete. ihned, Turbo jízdaAnimace mě uchvátila. Dokonce i na Steam Decku vypadá hra skvěle, jako zábavná, živá sobotní ranní animace v režii Weird Al.

Malá jízda turba Zadní strana citátu „Páchání drobných zločinů nebylo nikdy tak zábavné a vtipné.“ Druh hry Komediální hra podobná GTA zasazená do otevřeného světa s platformovým systémem miluji Barevný vizuál, citlivé ovládání, zábavné psaní a skvělý konec Nemít rád Může být zapotřebí další úkol nebo dva Vývojář com Platformy Ověřený PC/Steam Deck datum vydání 30. května hra Hrál jsem asi 3 a půl hodiny a dohrál hru.

Každá postava, kterou jsem v tomto podivném světě potkal, byla pokřivená masa jasných barev a končetin. A co je ještě lepší, všichni mě rozesmáli, hlavně proto, že nevěděli, jak odpovědět Tiny Terry. Jeho dovádění a odhodlání být tím nejpodivnějším člověkem v místnosti vedly k těm nejlepším trapným pauzám, jaké jsem kdy ve videohře potkal.

Oceňuji to i proto, že je to zvláštní a divoké Turbo jízda Nikdy se nezdá, že by dělal věci náhodně. Pořád to působí jako (poněkud) skutečný svět, ve kterém žijí skuteční lidé. Dokonce i Terry má chvíle skutečného růstu a péče. To vše pomáhá hře vyhnout se pasti, která je sbírkou internetových memů a špatných vtipů náhodně házených dohromady, což je často pocit z jiných komediálních her. Je zde hloubka.

Ale skvělé psaní, barevné vizuální prvky, hloupé dovádění a roztomilá hlavní postava nestačí k vytvoření skvělé hry. Musíte se také bavit hraním a Malá jízda turba I v tom vyniká.

Ultra Rare Originals / Snekflat

Zní to líně, ale nejlepší způsob, jak tuto hru popsat, je: Simpsonovi: Hit and RunAle bez autorsky chráněných postav. Líbí se Udeř a utíkejv Turbo jízda Prozkoumáváte velký, ale ne obrovský otevřený svět plný náhodných odpadků (v tomto případě doslova odpadků), které sbíráte. Někdy nechtěný odpad jen tak sedí. Jindy je ukrytý v odlehlých místech. Líbí se Udeř a utíkej, děláte lehké plošinovky, abyste se dostali na tato místa, a zároveň plníte hloupé úkoly pro obyvatele města, které často zahrnují jízdu a skákání po městě. Jako taky Udeř a utíkej-Můžete naskočit do auta kteréhokoli NPC a jezdit po městě jako cestující.

Turbo jízda Ve skutečnosti se rozšiřuje Udeř a utíkej Přidáním dalších vylepšení je můžete během hraní odemknout, jako je kluzák a různé zbraně. (Ach, nebojte se, v této hře není žádný boj. Pouze používáte zbraně k rozbíjení truhel nebo otravování náhodných NPC.) Také velmi preferuji běh a řízení. Turbo jízda Protože platforma je ve srovnání s pevnějšími ovládacími prvky opravdu příjemná a citlivá Udeř a utíkej A dokonce i některé z dalších velkých her s otevřeným světem. (Podívej se na sebe Zabiják doktrín…)

Malá jízda turba Dokončení bude pravděpodobně trvat méně než čtyři hodiny, ale pokud byste se pokusili pokračovat a shromáždit vše, mohlo by to trvat téměř šest hodin. Ať tak či onak, čeká vás skvělá zábavná komediální hra s otevřeným světem V realitě Hodně mě to rozesmálo a je to sen hrát. Možná není Udeř a uteč 2, Ale je to skvělá hra sama o sobě.

