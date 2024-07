Recenze hry Nintendo World Championships: NES Edition (Switch).

Pamatujete si hru NES Remix na Wii U? Užili jsme si to jako předtím a nyní se Nintendo rozhodlo vrátit na stejné pole s Nintendo World Championships: NES Edition, hrou, jejímž cílem je dostat vás do kůže jednoho z konkurentů na mistrovství světa Nintendo!

Dobře, možná jsme tu přehnaně nadšení, je těžké se přehnaně nadchnout pro další sadu krátkých výzev založených na starých 8bitových hrách, které jsme hráli už mnohokrát, ale jsme tady a víte co? Bavíme se víc, než jsme si kdy představovali.

Natočeno na Nintendo Switch (nainstalované v zařízení)

Ano, tato sbírka 13 klasických her pro Nintendo je rozdělena do mini hratelných výzev a zahrnuje hry jako Super Mario Bros. 1-3, Kirby’s Adventure, Excitebike (oblíbená všech dob tohoto spisovatele), Ice Climber, Kid Icarus a samozřejmě Zelda a Metroid. Na první pohled je to hra NES Remix. Ve skutečnosti je zde však spousta výzev, které je třeba hrát. méně Z hlediska rozmanitosti, pokud jde o cíle a způsoby, jakými jsou výzvy řešeny.

Jak jsme podrobně popsali v našem komplexním praktickém náhledu, tato hra je v zásadě o rychlosti. Urychlete si cestu přes cíle tak rychle, jak jen můžete. Získáváte body za konečný čas a vyhráváte za to, že jste nejrychlejší, a výzvy se pohybují od jednoduchých až po profesionální. Jednoduchý. Pokud vás taková věc stresuje, hádejte, připravte se na stres.

Strávili jsme spoustu času v offline režimu Speedrun, než servery hry v týdnu spuštění ožily, a toto je v podstatě tréninkové hřiště, kde můžete každou výzvu hrát znovu a znovu, jak chcete. Popadněte svou první super houbu, proběhněte část úrovně a chyťte se sloupu, rozbijte pár Octoroků, udělejte pár skvělých skoků… Bez ohledu na to, jaká je aktuální výzva – a je jich 150 k vyzkoušení – přichází stará dobrá rychlost První.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

O tom není pochyb, zpočátku to vypadá jako downgrade, a jak jsme zmínili v našem preview, starší hry zde nezaznamenaly žádné změny nebo vizuální vylepšení, jako tomu bylo u NES Remix. Nicméně s poklesem ceny a poté, co jsme strávili nějaký čas v hlavních online režimech (mistrovství světa a přežití), se naše názory změnily z velmi nespokojeného na skutečně požitek, děkujeme mnohokrát.

Proč? Jakmile hru pochopíte, jakmile začnete soutěžit, Nintendo World Championships: NES Edition se přesune z jedné fáze do druhé a stane se něčím, do čeho se můžeme dívat, jak se stále ponoříme do aktualizovaných výzev, které tvoří hru. dva hlavní režimy. World Championship střídá svých pět výzev na týdenní bázi a nabízí vám řadu normálních, těžkých a specializovaných výzev, které můžete vyzkoušet. Vaše časy se pak objeví na žebříčcích s celkovým pořadím a pořadím podle vašeho roku narození.

Režim přežití, který je nejlepší z nejlepších, vám dává dva stupně, stříbrný a zlatý, abyste si vyzkoušeli, prošli třemi výzvami proti časům duchů ostatních hráčů a pokusili se dosáhnout nejvyšších míst, abyste se vyhnuli vyřazení v průběhu tří kol. Opět je to všechno velmi jednoduché, ale plynulost a rychlost online aspektů znesnadňuje, jakmile se dostanete do myšlenkového režimu, kdy se ze svého výkonu holíte více a více sekund, nebo milisekund, když to bude reálné. Stává se magickým a to je vše, co můžeme skutečně žádat. Je to také věc, která bude výrazně konkurenceschopnější, jakmile se hráči připojí, a my se nyní těšíme, až otevřeme stavidla, abychom vás mohli všechny porazit. Ano, toto je přímá výzva.

Natočeno na Nintendo Switch (nainstalované v zařízení)

Samozřejmě je tu také multiplayerový režim pro místní kooperaci, který podporuje až osm lidí, a rychlost je opět heslem hry a tentokrát se budete prodírat stejnými výzvami, ale v tematických balíčcích a podobně. . Nebudeme tu sedět a říkat, že se jedná o příliš velkorysý balíček – to opravdu není – a každý režim je to samé jiným způsobem. Vypadá to dobře, nabídky jsou velmi citlivé, online funguje podle očekávání a na mobilu vše funguje perfektně, ale stále jsou to jen malé ukázky některých velmi starých her, bez mnoha vylepšení nebo překvapení. V tomto ohledu mohlo být jistě vynaloženo více úsilí.

To, co nás nakonec posunulo do pozitivnější oblasti, byla radost z toho, že mladší hráči poprvé zažijí hry NES. Pokud máte děti nebo hrajete s mladšími nebo začínajícími hráči, je opravdu zábavné sledovat, jak se snaží adaptovat na to, jak pomalé a obtížné tyto krásné staré hry jsou. Je to také velmi pěkný způsob, jak poučit lidi o některých z nejpamátnějších her s touto velmi rychlou historií vrcholů. Jakmile zvládnete všechny tyto výzvy a odemknete globální žebříčky, budete vědět vše o tom, jaké to je hrát některé velmi důležité milníky v historii videoher.

Natočeno na Nintendo Switch (nainstalované v zařízení)

Už se nebudete muset divit, jaké to je spadnout celou cestu dlouhou vertikální chodbou v Metroidu poté, co opatrně dojdete na vrchol (spoiler: je to nepříjemné), a opravdu, nestojí to jen za cenu vstupného, nemluvě o všech vašich týdenních výzvách a odměnách?

Konečně se nám zde také líbí stránka věci sbírání a přizpůsobení. Nintendo ví, že jsme všichni posedlí těmito věcmi, ikonami profilu a jmenovkami oslavujícími různé úspěchy, a dalo dohromady celou řadu sběratelských předmětů, které lze sbírat z každé ze 13 her dostupných prostřednictvím mincí získaných hraním. Neplaťte za doplňky, nehrabejte se, jen hrajte hru, buďte hodní a vydělejte si nějaké mince. Dobré věci.

Takže nakonec za 25 dolarů je to celkem jednoduchý obchod. Nečekají vás žádná překvapení ani vylepšení, pouze sbírka skvělých klasických her pro Nintendo rozdělená do samostatných sekcí, které si můžete užít a poté hrát znovu, dokud nevyčerpáte každou sekundu svého času. Je to stálice večírků? Myslíme si, že ano, i když by to mohlo být lepší s trochou snahy nás všechny překvapit.