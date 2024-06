Recenze filmu Next Goal Wins: Fotbalová komedie Taika Waititiho minula síť

Streamování nyní na:



Holandsko-americký fotbalový trenér se snaží otočit fotbalový tým Americké Samoy po nejhorší porážce v historii mistrovství světa Vyhrává další gól, který o víkendu vstoupí do českých kin. Tato živá komedie od režiséra Taika Waititiho je ze začátku velmi zábavná, ale její emocionální vyvrcholení je nabubřelé a umělé a film nakonec nedokáže naplnit klíčový závěrečný záběr.

Vyhrává další gól Má spoustu fascinujícího materiálu, ze kterého lze čerpat, jak ukazuje stejnojmenný dokument Mikea Britta a Steva Jamisona z roku 2014. Americká Samoa již utrpěla porážku 31:0 od Austrálie během kvalifikačního zápasu na mistrovství světa v roce 2001, díky čemuž si získala titulky po celém světě jako nejhorší fotbalový tým na světě.

Trenér Thomas Rongen, kterého záhadně hraje Michael Fassbender, byl najat, aby vedl tým v kvalifikaci na mistrovství světa v roce 2011. Za záchranu života připsal týmu Americké Samoy poté, co před lety utrpěl osobní tragédii, jak řekli Waititi a jeho spoluautor scénáře. udělal. Ian Morris (Pchin-jin) po celou dobu nejednoznačné Vyhrává další gól Ve snaze zapamatovat si za účelem odhalení třetí kapitoly.

A Jaya Silua, kterou hraje Kaimana Vyhrává další gól, se zapsal do historie, když se stal prvním transgender sportovcem, který si zahrál v kvalifikačním zápase mistrovství světa. Svou kariéru začala s Americkou Samoou v kvalifikacích mistrovství světa v roce 2011 a sehrála klíčovou roli v jejich úspěchu.

Waititi nemusel moc dělat, aby konvertoval Vyhrává další gól Ve vzrušujícím a inspirativním filmovém stylu Medvědi špatné zprávy, Mocné kachnynebo Běžel v pohodě; Tento skutečný příběh má všechny prvky potřebné k tomu, aby se z něj stal působivý sportovní film.

A hned v úvodních scénách se naplno projeví režisérova výstřední komedie, když se Taveta Taumua (Oscar Keightley), prezident Americké fotbalové asociace Samoa, marně snaží inspirovat svůj tým, aby dal jen jeden gól. Později Fassbenderova Rongrena zábavně oblékají funkcionáři amerického fotbalu (ehm, fotbal), v podání Willa Arnetta, Rhyse Darbyho a Elisabeth Moss (hraje Rongrenovu manželku).

Runggrenovy počáteční scény, jak loví ryby z vody na Americké Samoe, líčené jako země tak malá, že dokonce i prezident fotbalové asociace má vedlejší práci jako fotograf, jsou často bujaré. První polovina Vyhrává další gól Obsahuje několik skutečných momentů, kdy nový trenér hodnotí žalostný stav svého týmu, včetně momentu, ve kterém Rungren poukazuje na to, že Taffeta má na stole klávesnici a myš, ale nemá počítačový monitor.

Ale komedie pomalu odchází Vyhrává další gól Jak se příběh ubírá, expozice vystřižená z předchozích scén hraje během vyvrcholení věrně. Nakonec se zdá, že Waititi nemá zájem vyprávět inspirativní sportovní příběh; Vrcholná hra je vyprávěna vtipně prostřednictvím flashbacku, který slouží pouze k tomu, aby diváky odvedl od toho, co mělo být napínavým finále.

Vyhrává další gól Jsou to také chyby v léčbě Saelua. Zatímco všechny ostatní postavy – Rongren, Taveta a její spoluhráči – jsou nahlíženy v komediálním světle, každá scéna se Saeluou je smrtelně vážná. Filmaře možná odradilo, aby ji ztvárnili odlehčeně, ale tím, že ji postavili na piedestal, propásli příležitost její postavu polidštit.

Zábavy je však dost Vyhrává další gól zasluhuje mírné doporučení a diváci, kteří neviděli předchozí dokument, mohou být tímto úžasným, ale skutečným příběhem obzvláště fascinováni. To je ztráta od Waititi po předchozích úspěších jako např Hunt the Wilderpeople, Půjčovna motocyklůA Jojo králíkAle je to krok správným směrem Thor: Láska a hrom.