Recenze filmu Deception (2021) od oka k filmu

„Dispension nám usnadňuje to, co se děje, aniž bychom obětovali jakékoli z Rothových složitých a ožehavých témat.“ | Foto: S laskavým svolením filmového festivalu v Cannes

„Je mi 33 a neřekla bych své jméno,“ vzpomíná postava Léy Seydouxové na začátek románu Arnauda Desplechina Labyrint podvodu (Tromperie), adaptovaného s Julií Bearovou z románu Philipa Rotha. Žena říká, že potkala Philipa (Denis Bodalides) v Londýně. Londýn a New York budou fyzickým a duchovním prostředím příběhu, jako krátký úvod, který vás přiměje vzpomenout si na rozkvět Woodyho Allena. Hudba dlouholetého spolupracovníka Grégoire Hetzela Desplechina dokonale doprovází a nenápadně připojuje k výkyvům nálad. vidět pár. Požádá ji, aby zavřela oči a popsala místnost. Můžeme si myslet, že jde o terapeutické sezení. Ne, testuje to její vnímavost.

Malované stěny, baseballové míčky na jeho stole, police s knihami Heinricha Heineho a Hannah Arendtové, „pouze židovské knihy“ – to je svět hlavního spisovatele v Rothově románu a filmu. Zatímco kniha začíná „Milenci-Snění-O-Útěku-Spolu-Dotazník“ a postavy zůstávají anonymní, Desplechin nás zbavuje událostí, aniž by obětoval jakékoli z Rothových složitých a ožehavých témat.

„Když jsem tě potkal, byla jsi zralá,“ říká Filip z Podalydès své mladé milence. Linka, která mnohým z nás zvoní na poplach. Pak ale Seydoux odpověděl. „Ne, hnil jsem na zemi pod stromem.“ Jeho vynikající doručení dělá ten rozdíl. Pruh zachraňuje, miláčku, a posouvá film na další úroveň poctivosti. Taková je síla skvělého herectví.

Klam, navzdory omezením COVID, a jak mi Arnaud říká, ultranízký rozpočet vypadá skvěle (filmografie Yoricka Le Sauxe). Od momentů na dělené obrazovce na polštáři Talk až po stylizované jeviště z bílého plátna slouží jako filmová reprezentace zničeného spisovatelova zápisníku. Kostýmy (ilustrované Jürgenem Döringem) působí jako z 80. let (Rothův román vyšel v roce 1990) a jsou konzervativní. Velký velbloudí kabát a kostkovaný outfit nebo bílá plisovaná sukně s černým kardiganem přitom na Seydoux působí svěže a originálně. Když s ní mluví, červená se, potřebuje samotu, vypadá unaveně a vždy mluví pravdu.

Po prvním dějství, které se odehrává na podzim, se film přesouvá do Prahy (zobrazeno v zadní projekci Hitchcockovy senzace), kde žena (Madalena Konstantin) mluví o tom, že je „malá česká dívka“, se kterou se zacházelo jako s nimi. děvka. V kanceláři s nebeskými zdmi mluví o své nebojácnosti a snaží se ji naverbovat ke špionáži na obou stranách studené války kvůli jejím jazykovým znalostem. Odmítla, přišla o práci v knihovně a v roce 78 se „hloupá“ vdala, aby se dostala do Anglie, kde nebyla fit. Vzdělání a to, že je českým uprchlíkem, ji zanechalo v limbu.

„Tady nemám místo, absolutně nic“ je výstižná věta pro mnoho žen ztvárněných v Ruthině světě, nejen pro ty úskočné. Je to velká čest, tato zpověď od Dispatch, která navazuje na nit ženské utopie (v původním smyslu nikam) i pro jinou postavu. Bývalý newyorský milenec v podání Emmanuela DeVose je vážně nemocný. Když jsem Filipovi do telefonu řekl, že „za volání mého táty se Rak vyplatí“, není to ani tak šibeniční humor, jako skutečný, smutný emocionální stav. Devos opět podává odvážný výkon. Její postava, inspirovaná Ruthinou milou Janet Hobhouse, která napsala monografie The Furies, nenašla své místo v tomto světě.

S nástupem zimy se film vrací do Léy a Londýna a výše uvedený průzkum nachází své místo. „Očekáváš, že ti bude řečeno pravda, když se zeptáš?“ Jaké jsou vaše skutečné pocity k Židům? „Líbí se ti, co mám na sobě?“ Matrix je úžasný a pro Roth je těžké rozeznat, kdy mluví 59letá americko-židovská spisovatelka a kdy byla o dvacet let mladší než on, britská herečka, která ve filmu hrála Seydouxe. „Byla jsem mladá, potřebná, tam a Angličanka,“ shrnula s pláčem. Se změnami v mírnější sezóně se zase začínají připravovat problémy.

Přicházejí a mizí další postavy, jako český režisér Ivan (Megelyn Mirchev) a studentka (Rebecca Marder, hvězda Sandrine Kiberlin, Radiant Girl), kteří postavili Philipa před soud v působivé kalkulující sekvenci. Můžeme také vidět Philipa s jeho ženou (Anouk Greenberg), kteří našli jeho notebook se všemi výměnami, které jsme viděli. „Neexistuje,“ trvá na svém, milenec a všichni ostatní také. „Jsou to jen slova.“

Jak milovat Nikdy si nemůžeme vybrat, jak chceme být milováni a upřímný pohled na to je otravný. Distribuce je vynikající v ponechání otázek tak, jak jsou. „Viděl jsem. Viděl jsem. Jaký zvláštní příběh.“ „Já vím. Nikdo jí nebude věřit.“

Viz: 24. března 2022