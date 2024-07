Recenze elektrokola Gazelle Eclipse C380+: Chytrá, plynulá jízda za úžasnou cenu

Dovolte mi tři negativní body Zatmění jelena Za prvé, je to elektrokolo, které váží 62 liber, takže je těžké se bez jeho baterie pohybovat. Za druhé, její stojan je tlustý a nestandardní velikosti, takže možná bude potřebovat nové tašky. Zatřetí – a to je ten velký problém – za doporučenou maloobchodní cenu 6 000 USD je to drahé a pravděpodobně budete nervózní z toho, že ho zamykáte tam, kde mu úplně nedůvěřujete.

Kromě těchto problémů je toto elektrokolo velmi zábavné. Když jsem jel na Eclipse (jeho verzi C380+ HMB), cítil jsem se jako Batman ve volném dni nebo možná Bruce Wayne, který dělal průzkum jako nadšenec na kole. Matně šedá povrchová úprava, černý hardware a jednoduchá, ale působivě pokročilá technologie jistě pomohla. Ale cítil jsem se připravený zvládnout cokoli, co na mě bude vrženo, aniž bych o tom musel příliš přemýšlet. Strmé kopce, špatně udržované štěrkové stezky, chodníky, značky stop nebo přátelé, kteří se mě snažili předjet na svých lehkých silničních kolech – Eclipse bylo připraveno.

Pomáhá až do rychlosti 28 mph (tj. třída 3) a poskytuje točivý moment až 85 Nm a přední odpružení absorbuje nerovnosti, aniž by otřáslo vaší důvěrou ve vaši přilnavost. Má vestavěná světla, obrazovka vám může zobrazovat navigaci, když je váš telefon skrytý, a možnost automatické změny asistenčního systému vyrovnává úroveň mechaniky a baterie, takže stačí šlapat a dívat se.

Malý mutant, který si udělá pár výletů, aby si zvykl, je buď příliš chytrý, nebo to přehání. Kevin Birdie

Bosch Kiox 300 je jediná obrazovka, kterou jsem kdy vlastnil na elektrokole a kterou jsem strávil čas přizpůsobováním a vylepšováním. Kevin Birdie

Hnací ústrojí modelu C80+ je krásná věc, dobře ukrytá v matném hliníku. Kevin Birdie

Tlumiče Eclipse jsou dobře vyladěné pro off-road, ne-li skutečné hory. (Autor si uvědomuje, že světlomet byl na tomto záběru pod úhlem.) Kevin Birdie

Elektrická asistenční řadicí páka na levém řídítku a malý vestavěný zvonek, který na nových elektrokolech vždy nakonec vyměníte za něco mnohem hlasitějšího. Kevin Birdie

O jaký typ kola se jedná? Zábavné kolo.

Eclipse se dodává ve dvou hlavních verzích, model T11+ HMB s 11rychlostním řetězem a přehazovačkou, plynulým nábojem Enviolo a řemenem Gates Carbon C380+ HMB. Oba vejdou Tři velikosti (45, 50 a 55 cm), v jedné ze dvou barev (Anthracite Grey, Thyme Green pro T11+, Mineral Orange pro C380+), s použitím jedné Verze s nízkým nebo vysokým krokem, poslední se zkosenou horní lištou. Většina elektrokol se dodává ve dvou velikostech, pokud budete mít štěstí, obvykle „střední“ a „velká“, a jejich doporučený výškový rozsah je poměrně velký. T11+ začíná na 5 500 dolarech a C380+ na 6 000 dolarech.

Postoj Eclipse je „aktivní“ postoj, který vypadá na půli cesty mezi vzpřímeným holandským kolem a tradičním silničním kolem nebo kolem s plochými řídítky. Na tento typ ježdění je ideální. Maximální rozsah zdvihu předního tlumiče je 75 mm, což neudělá dojem na vaše přátele, kteří jezdí na skutečných stezkách, ale bude pravděpodobnější volbou štěrk, hlína, klády a lesní stezky. Vše o Eclipse Bike vám říká, abyste se přestali starat o to, zda máte ten správný typ kola, na kterém budete jezdit, a začnete šlapat.

„Ale opravdu miluji jízdu na kole a potřebuji spoustu metrik a dat během jízdy i po ní,“ slýchávám od některých z vás slaměných lidí. Proto má Eclipse Bosch Kiox 300, centrální displej, který je pro elektrokolo snadno čitelný, navigovatelný a pozoruhodně užitečný. Můžete vidět svou maximální a průměrnou rychlost, vzdálenost, úrovně pomoci, na kterých jste strávili čas, výkon, kadenci a další. Navigační pokyny z Komoot nebo standardních mapových aplikací můžete přenést z telefonu na displej pomocí aplikace Bosch Flow. A samozřejmě se můžete připojit na Stravu.

Na půli cesty mezi extrémní efektivitou a bezohlednou jízdou nabízí Eclipse funkci, o které mohu jen doufat, že se časem dostane i do levnějších elektrokol: automatické asistované řazení. Kola, která mají převody i úrovně podpory motoru, vás mohou někdy nechat hádat, kterou z nich byste měli změnit, když se blížíte do kopce nebo se rozjíždíte z klidu. Nastavte Eclipse na automatickou asistenci a nebudete se muset starat o správné řazení. Neexistují žádná čísla převodů; Je tu malý muž na kole, a když zvyšujete nebo snižujete rychlostní stupně, cesta, ke které se blíží, se stává strmou nebo rovnou.