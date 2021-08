Recenze Admiral 55m Superyacht Geco | NAVIS srpen/září 2021

Nový záběr na admirála na mega jachtě: 55 m S-Force Geco

K dispozici je nová vlajková loď ikonické divize Admiral Yachts skupiny Italian Sea. Nová, dynamická a nekonvenční jachta Geco o velikosti 55,2 m překonala všechna očekávání v tomto počátečním projektu S-Force ve spolupráci s ředitelem skupiny Arti, architektem Gianem Marcem Campaninem.

Každý prvek je co nejjednodušší, ale ne nejjednodušší, vyzařuje božský pocit uspokojení, navržený luxusní, ale jednoduchou rukou. Téměř jako by Geco věděl, že jeho skvělý faktor je mimo graf, tato chytrá jachta představuje řadu krásných nových designových prvků, které zajišťují její místo v budoucnosti.

Vzhled: Helipad a Full Beam Beach Club

Spuštěna 6. srpna 2020, pozoruhodné funkce Geco jsou neformální tichý, port-to-right, a trunk-to-zádi. S přihlédnutím k některým nuancím designu prémiových vozů jsou linie exteriéru splněny monochromatickou stříbrnou barevnou paletou a nadměrným nepřerušovaným zasklením na hlavní, horní a sluneční palubě. Kruhové křivky a lesklý chrom dodávají jachtě smyslný vzhled, který je v souladu s mořem.

Oblouk jemně vyvažuje helipad touch-and-go s rozsáhlými výhledy a poskytuje prostor pro venkovní socializaci. Od venkovního tance, osvěžujících tréninků, sledování filmů nebo jen vychutnávání nádherných výhledů je prostor obrovský a příjemný pro zábavu ve velkém. Vzadu se vznáší mimořádně široká lenoška lemovaná schody do přístavu a přímo pro vzrušující prohlídku okolního moře. Dárcovství a hračky jsou uloženy pod palubou helikoptéry, přístupné přes panel na bočních dveřích přístavu.

Chytrý otevřený plážový klub, který se dívá z druhého konce jachty, nabízí jedinečnou oblast na opalování s celoskleněnými skleněnými stěnami s inovativním výsuvným schodištěm, které poskytuje hostům okamžitý a snadný přístup k moři. Dopředu sklopné skleněné panely se svislými otvory chrání před větrem a udržují skvělý výhled. Vysoká, teaková paluba zdůrazňuje prostornou palubu. Volný nábytek, grilovací rošt uložený za barem a denní hlavice se zastrčenou sprchou jsou nenápadně blízko. Zapuštěné osvětlení a elegantní, čistý štítek dodávají stylu vykřičník.

Jedinečná rozšiřitelná schůdková platforma se nadále spojuje s venkovním prostředím, což zjednodušuje výstup na elegantní nabídku Evo 43 Khaleesi. Tento 40-uzlový křižník je vybaven vlastní koupelnou a kajuta zajišťuje zábavné dny hraní na vodě, vyjížďky na průzkum malých ostrovů nebo třeba i překročení rychlosti do dalšího cíle, aniž byste čekali, až se připraví mateřská jachta odejít.

Hry uložené pro hosty zahrnují vodní skútry, sea pop, hoverboard, windsurfing, jet-ski, vybavení pro vodní skútry, nafukovací bazén s vodními skútry, nafukovací tobogán, kajaky, SUPS, šnorchlování a vybavení pro šnorchlování, elektrokola, 6- metr ZAR, plus výjimečný EVO 43 Khaleesi.

Hlavní paluba: dechberoucí stolování, perfektní perfektní obývací pokoj

Od schodiště plážového klubu k přístavu a pravoboku vstupují hosté do hlavního stylu hlavní paluby, kde je k dispozici velká sedací souprava vzadu, která vede na vyvýšenou plošinu, a 12místný kulatý jídelní stůl. Působí jako přechod z exteriéru do interiéru salonu, přes jídelní stůl padá 300 křišťálových tyčí různé délky. Úhlový řez s úžasným lustrem vyrobil český řemeslník Pavel Mai v Preciose. Prostor je zaplaven jantarovou vlnou světla připomínající světlo svíček a svítidla zajišťují dokonalé osvětlení. Výsuvné skleněné stěny poskytují ochranu před živly. Stánek nabízí šesthvězdičkový zážitek, zvláště při servírování hodů michelinského od řeckého kuchaře Panagiotise Flakase.

Vstoupit do jídelny, hosté vstoupit do hlavní palubní salon mistrně jmenován v kůži, mramoru a moderních liniích. Široké polštáře zdobí růžové pohovky s vysokými nohami, plyšové krémové koberce zvýrazňují krásné tmavé dřevěné podlahy po celém obvodu. Salon je navržen tak, aby byl tišší a lze jej ztlumit, aby bylo možné zřetelně sledovat filmy.

Před salónem a plně za kabinou majitelů jsou schody vedoucí do sklepních místností a most na horní palubě vpravo, s kuchyní do přístavu.

Hlavní hala v plné šířce na hlavní palubě tiše zobrazuje dokonalou kombinaci luxusu a sportu. Ozdobné linie v luxusních krémech a neutrálních barvách jsou doplněny vynikajícími materiály, včetně běleného bílého dubu, tmavého macassarského ebenu, tmavého ořechu, krásného wengèského mramoru, kalkatského mramoru a bohatých bronzových faucetů, armatur a svítidel. 3D potištěné kožené stěny přispívají k klidnému luxusnímu prostředí. Čalounění od slavných italských značek, jako jsou Poltrona Frau a Ceccotti, klade důraz na efektivní italský design. Skříně s klasickou francouzskou řezbou změkčují hranu.

Fotografie: Admiral Media | Slova: Kuala Lumpur Turner