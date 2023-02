Realitní makléř praštil na videu sedmimístného manhattanského studia s postelí skrytou ve zdi

Autor: Niren Grey Desai pro Dailymail.Com





Garsonka na Manhattanu s vysouvacím lůžkem zabudovaným do zdi byla uvedena na 1 milion dolarů

Realitní makléř, který sdílel video, se dostal pod palbu nepřesvědčených diváků

I když se mnohým postel nelíbila, agent řekl, že přeměnit jednu by bylo snadné

Realitní agent byl pobouřen poté, co zveřejnil video inzerující studio na prodej v centru Manhattanu za 1 milion dolarů.

Video nahrané realitním trhem StreetEasy obsahuje „1 100 čtverečních stop obytné plochy“ a 13stopé stropy na pozemku, ale diváci rychle poukázali na to, že stále má postel zastrčenou do zdi.

„Představte si, že zaplatíte milion dolarů a musíte mít Murphyho postel,“ napsal v komentářích jeden člověk.

Byt je nastaven jako „otevřený koncept obývacího/jídelního/kuchyňského prostoru“

Vzhledem k tomu, že prostor byl zařízen jako studio, postel byla skryta za deskou (na obrázku)

Mnoho uživatelů sociálních sítí rychle poukázalo na to, že by se nespokojili s Murphyho postelí na pozemku za milion dolarů

Agent zdůvodnil nedostatek skutečné postele v milionovém newyorském bytě tím, že „obývací/jídelní/kuchyňský prostor s otevřeným konceptem působí vzdušně.“

Dále uvedli, že „tři široká okna propouštějí tuny slunečního světla“ a že v kuchyni jsou „nerezové spotřebiče a kamenné desky“.

Součástí industriálního bytu je i schodiště vedoucí do mezipatra, které je zřízeno jako pracovna.

Diváky to ale nepřesvědčilo. Někteří poznamenávají, že má sloup uprostřed místnosti a jiní nenávidí, že se nachází na West 42nd St. – jedna z hlavních dvouproudých ulic na Manhattanu.

Za Murphyho postel a sloup uprostřed místnosti to nestojí. Odkud získáváte čtvercové záběry? Jedna osoba řekla: „Protože ji nevidím.“

„A každý miluje bydlení na 42. ulici?“ řekl další vtipně.

Agent, který uvedl nemovitost k prodeji, poznamenal, že má strop 13 stop

Byt měl mezipatro, které zvětšilo „obytnou plochu“ na 1100 čtverečních stop

Do prostoru je začleněno mezipatro, aby se maximalizoval efektivní obytný prostor a využily se vysoké stropy

Realitní makléř řekl, že ačkoli je to v současné době garsonka, lze ji snadno změnit na 1 postel s pořádnou ložnicí

Realitní makléř ale zareagoval a hájil ceníkovou cenu tím, že navrhl, že garsonku lze snadno změnit na jednolůžko s vhodnou ložnicí.

Již existují architektonické nákresy, aby se spací prostor stal pořádnou ložnicí. Tito prodejci preferovali možnost otevřeného půdorysu. Je to snadná změna, psali v odpovědích.

„Je to snadná změna a i když jsou nemovitosti v New Yorku velmi drahé, za ty peníze je to poměrně velká oblast!“

Byt je co by kamenem dohodil od chaotického náměstí Times Square, také na 42. ulici, v Hell’s Kitchen. Je známá tím, že je plná davů návštěvníků divadel a turistů, kteří se namočí do jasných světel.

Naštěstí pro agenta to nebyla jen nenávist. Nebudu lhát, vlastně ano. Chci říct, 42. ulice je nepořádek, ale nepořádek mi nevadí. Někdo řekl: To je jen můj osobní názor.

Další řekl: „Líbí se mi ten prostor, ale nejsem fanouškem 42. ulice.“

Někdo řekl, že ve srovnání s jinými možnostmi v NYC to nebylo tak špatné. „Je to hezké jen ve srovnání s drobky, kterým se musí všichni ostatní ve městě přizpůsobovat… jinak to není nic zvláštního,“ řekli.

1 milion dolarů za nemovitost…plus daně, poplatky HOA a pojištění. Waaaay příliš drahé!