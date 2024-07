Reakce na výhru Türkiye 2:1 nad Českou republikou na Euru 2024

HAMBURG, Německo – Zde jsou reakce po středečním utkání Turecka 2:1 nad Českem ve skupině F na Euro 2024 o postup mezi 16.

Tomáš Souček, kapitán české reprezentace: „Bylo to zklamání, protože jsme se všichni chtěli kvalifikovat, myslel jsem si, že to stačilo… a bylo to zklamání, protože jsme neuspěli v kvalifikaci.

„Před zápasem jsem říkal, že doufám, že se to nestane (vyloučení). Je to třetí zápas a myslím si, že je to neuctivé vůči naší zemi. Ale samozřejmě je mnoho situací, které jsme měli jako tým řešit. „

„Bylo to těžké. Věděli jsme, že vstřelit gól bude složité, a nechtěli jsme inkasovat žádný gól. Byli jsme rádi, že jsme dali vyrovnávací gól… Každý ze sebe vydal maximum. Morálka byla vysoká. Bylo to opravdu smutný konec.“

„Měli jsme smůlu na střílení gólů. Měli jsme smůlu i na rozhodování. Ale takový je fotbal. Někdy se věci povedou a někdy ne.“

Thomas Holz, centr české reprezentace: „Utkání bylo hodně těžké, předtím jsme hráli jako celek a snažili jsme se hrát do protiútoku do poslední chvíle to ale bohužel nevyšlo.“

„Jeden bod je málo. Bylo to selhání… V zápasech jsme nebyli špatní. Měli jsme smůlu. Možná to byl výsledek mladého týmu.“

Obránce Turecka Mert Muldur: „Všichni jsme spolu bojovali velmi dobře.“ V minulosti jsme proti takovým týmům měli těžké časy… Myslím, že jsme se teď zlepšili.“

Turecký křídelník Paris Alper Yilmaz: „Chci být pro tým co nejužitečnější, byl to opravdu těžký zápas, kvalifikovali jsme se do osmifinále a jsme velmi šťastní.

„Když jsme mluvili s přáteli před kempem, naším jediným cílem bylo opustit skupinu, dodrželi jsme svůj slib a opustili jsme skupinu.“ Reuters