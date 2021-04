REACT-EU po kritice financuje české zdravotnictví namísto šaten – EURACTIV.com

REACT-EU financuje české sportovní šatny

Česká vláda souhlasila s rozdělením prostředků v rámci nouzového nástroje REACT-EU. Zatímco polovina vyčleněných peněz by měla podporovat regionální systémy zdravotní péče, 15% půjde do místních sportovních klubů, zejména do tělocvičen. Krajské úřady