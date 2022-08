Rangers podepsali českého obránce Tomáše Hamaru

Kitchener – The Kitchener Rangers přidali na své modré čáře trochu hloubky podpisem českého zadního voje Tomáše Hamary.

Osmnáctiletý pražský rodák byl v prvním kole (26. celkově) týmu v letošním importním draftu Canadian Hockey League a okamžitě se zařadil do zadní části klubu jako čtyřka D-man.

Hamara byl vybrán ve třetím kole Ottawy Senators v letošním draftu NHL a očekává se, že se ve středu připojí k Rangers na tréninkovém kempu.

Přestože je Hamara Čech, hrál menší hokej s Tapparou ve Finsku. S klubovým týmem do 20 let nasbíral 25 bodů ve 32 zápasech a přidal pár asistencí ve 24 náklonech v minulé sezóně, kdy postoupil do mužského týmu.

Hamara nasbíral pět bodů ve 14 zápasech, když reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa juniorů v hokeji.

„Je to velmi hladký hráč,“ řekl generální manažer Rangers Mike McKenzie. „Jeho schopnost pohybovat pukem je pravděpodobně jediná věc, která vyniká. Opravdu dobře posouvá hru, dělá dobrá rozhodnutí a dostává sebe i tým z problémů tím, že hraje se zdviženou hlavou. Myslím, že to je oblast, kterou jsme nezvládli.“ mít minulý rok — být čistý na výjezdech a na ledě

Kitchener má pevnou skupinu bluelinerů.

Minutový žrout a nedočkavý veterán Justin Nolette vystudoval ligu, ale kromě něj se může vrátit každý druhý bek z loňského týmu.

Hamara se v kádru v této sezóně připojuje k obráncům Rangers Romanu Schmidtovi, Hunterovi Brustevichovi, Simonu Modueovi, Mattu Antonovskému, Jacobu LeBlancovi, Jacku Harperovi a Ty Hollettovi.

Podíl: