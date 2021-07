Rakousko tvrdí, že problém Afghánistánu v Evropě nevyřeší – EURACTIV.com

The Capitals vám přináší nejnovější zprávy z celé Evropy a zprávy z terénu poskytované mediální sítí EURACTIV. Můžete se přihlásit k odběru našeho zpravodaje tady.

Vídeň | Paříž

Rakouský ministr vnitra Karl Nahammer ostře kritizoval Evropskou unii kvůli její imigrační politice a uvedl, že nepřinesla hmatatelné výsledky. Francie mezitím požadovala zvýšenou přítomnost pohraničních sil Frontex v severní Evropě. Oliver Noyan a Anne Damiani z EURACTIV reportují z Vídně a Paříže. Přečtěte si více.

Instituce Evropské unie

EMA schvaluje druhou vakcínu pro děti ve věku 12-17 let v Evropské unii. Děti ve věku 12 až 17 let v celé Evropské unii mají nyní nárok na očkování vakcínou COVID-19 od farmaceutické společnosti Moderna Spikevax na základě rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). více.

Jsem prezident

Evropský komisař odmítá Jančino obvinění z „poškozování“ Slovinska. Evropský komisař Janez Lenarcic odmítl obvinění premiéra Janeza Janši, že jedná v rozporu se zájmy Slovinska, slovy „Slovinsko je poškozováno těmi, kdo podkopávají právní stát a svobodu médií“, spíše než těmi, kteří před takovým chováním varují. Přečtěte si více.

Berlín

Německo znovu otevírá debaty o omezeních těch, kteří neočkují. Přední noviny to řekla Helge Braunová, šéfka německé kancléřky Angely Merkelové obrázek že „ti, kteří byli očkováni, budou mít jistě větší svobodu než ti, kteří takoví nebyli,“ vyvolala ostrá debata o občanských svobodách. Přečtěte si více.

Brusel

Belgické město Dinant zasáhly nejhorší záplavy za poslední desetiletí. Město Dinant v jižní Belgii zasáhly v sobotu (24. července) nejvážnější záplavy za poslední desetiletí poté, co dvouhodinová bouřka proměnila ulice v potoky, které smetly auta a chodníky, ale nikoho nezabily. více.

Spojené království a Irsko

Belfast

Bývalý vůdce DUP se připojuje k GB News jako přispěvatel. Arlene Fosterová, bývalá vůdkyně Demokratické federalistické strany, se připojí ke zpravodajskému kanálu GB News, který vede bývalý vůdce UKIP Nigel Farage, RTE zmínil.

Foster uvedl, že by to byla „příležitost“ přivést Severní Irsko do hlavního proudu britské politiky. Je to první zásadní krok v kariéře Arlene Fosterové mimo DUP, který sloužil jako kapitán mezi rokem 2015 a poté, co odstoupil v květnu tohoto roku. Není jasné, jak často má v úmyslu se na kanálu objevit, ale věří se, že se zaměří na politiku a Severní Irsko. „Je velmi vzrušující být tady. Především to vnímám jako příležitost smysluplně získat prostor pro civilizovanou diskusi. (Paula Kenny | EURACTIV.com)

Londýn

Spojené království hostí 51 zemí pro klimatické rozhovory před 26. konferencí COP. Británie bude v neděli (25. července) hostit ministry klimatu a životního prostředí z 51 zemí na „zásadních“ jednáních o klimatu před listopadovým summitem COP26 v Glasgow. Přečtěte si celý příběh.

jih Evropy

Athény

Řecko ruší čestné vyznamenání za záchranu uprchlíků. Zrušení ocenění na poslední chvíli Iasonasovi Apostolopoulosovi, humanitárnímu pracovníkovi, který zachránil migranty z moře, na slavnostním ceremoniálu u příležitosti výročí obnovení demokracie v Řecku vyvolalo v Aténách silné reakce. Tiskové zprávy naznačují, že pravicoví politici lobovali za vyškrtnutí jeho jména ze seznamu ocenění. více.

Řím

Více než 50% Italů bylo plně očkováno. 30 milionů Italů, neboli 56% populace, dokončilo očkování proti COVID-19 na základě údajů aktualizovaných v neděli. Existuje však 4,8 milionu mladých lidí ve věku nad 50 let a 2,7 milionu mladých dospělých ve věku od 12 do 19 let, kteří dosud nebrali první dávku vakcíny. Přečtěte si více.

Madrid

Sanchez staví Španělsko „na radar“ amerických investorů. Španělský premiér Pedro Sanchez je přesvědčen, že dosáhl cíle své ekonomické cesty v USA tím, že postaví Španělsko „na radar“ investičních fondů pro krátkodobá a střednědobá obchodní rozhodnutí, Oznámen partner EURACTIV EFE.

Visegrad

Varšava | Budapešť

Polské velvyslanectví nepodepsalo dopis o podpoře Pride March v Budapešti. Polské velvyslanectví v Maďarsku nepodepsalo v sobotu dopis o podpoře pochodu Budapest Pride, čímž se Polsko stalo jednou z pěti zemí v celé Evropské unii, která nevyjadřuje podporu maďarské LGBTQI + komunitě. Přečtěte si více.

Praha

Česká republika zahajuje očkovací kampaň mezi bezdomovci. České neziskové organizace vedené Armádou spásy zahájily kampaň za očkování bezdomovců v zemi proti programu COVID-19, který byl zahájen v polovině července a nyní se rozšiřuje do dalších českých měst. Přečtěte si více.

Bratislava

Slovenská koalice uvolňuje novelu zákona a dává přednost očkování. Slovenské národní shromáždění schválilo pozměňovací návrh, který umožňuje očkovaným občanům vyhnout se omezením, pokud se epidemiologická situace v zemi zhorší. Přečtěte si více.

Zprávy z Balkánu

Sophia

Téměř 60% Bulharů souhlasí s prozatímním kabinetem. Průzkum Bulharů to ukázal 58,9% z Odsouhlasení Podle nejnovějších zjištění měsíčního výzkumného programu společnosti Gallup International pro Balkán, která byla oznámena v neděli, vládne prozatímní vláda od května, zatímco 28,8% nesouhlasí. Přečtěte si více.

Bělehrad

Vakcína Astrazeneca vyrobená v Indii není v Evropské unii uznána. Několik členských států EU odmítlo uznat, že Indie vyrobila vakcínu AstraZeneca, která byla v Srbsku podána na začátku tohoto roku, což znamená, že každý, kdo ji obdržel, bude muset při vstupu do těchto zemí také předložit negativní test COVID-19 nebo zůstat v karanténě. Přečtěte si více.

Bělehrad | Sarajevo

Srbský ministr zahraničí: Zachování stability v Bosně není jasné. V reakci na rozhodnutí vysokého představitele Bosny a Hercegoviny Valentina Inzka uložit zákon zakazující popírání genocidy srbský ministr zahraničí Nikola Silakovič řekl, že věří, že budoucnost Bosny je nejasná. Přečtěte si více.

Podgorica

Japonsko má zájem o financování infrastruktury v Černé Hoře. Ministr financí Černé Hory Milojko Spajic a japonský předseda vlády Yoshihide Suga se dohodli na otevření dvou velvyslanectví v Tokiu a Podgorici a očekává se, že návštěva ekonomické delegace radikálně zlepší účast japonské ekonomiky a investice v Černé Hoře.

„Financování infrastruktury bylo jedním z nejkonkrétnějších témat,“ napsal Spajić na Twitteru po setkání politiků. Řekl, že jako stipendista japonské vlády požaduje více stipendií a pomoc při vzdělávání mladých lidí v Černé Hoře.

„Japonsko již věnovalo mnoho lékařského vybavení, ale dohodli jsme se, že v této otázce můžeme lépe spolupracovat,“ dodal Spajic. (Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

Priština Záhřeb

Při nehodě autobusu v Chorvatsku bylo zabito deset občanů Kosova. Kosovský předseda vlády Albin Kurti přijel do Chorvatska na místo, kde havaroval autobus přepravující cestující z Kosova, při němž zahynulo 10 občanů Kosova. Setkal se s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem, který navštívil zraněné. Řidič autobusu, který v neděli ráno dostal smyk ze silnice poblíž Slavonského Brodu (na dálnici Záhřeb – Bělehrad), byl po vyšetřování na místě zatčen. V neděli po návštěvě místa nehody chorvatský ministr zdravotnictví Vili Piros uvedl, že pohotovostní služby ošetřily 44 cestujících, z nichž 15 bylo vážně zraněno, včetně dívky. (Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

denní program:

Bulharsko: Bulharský prezident Rumen Radev je na pracovní návštěvě Salcburku na pozvání rakouského prezidenta Alexandra van der Bellena.

Chorvatsko: Vodní hospodářství Hrvatske Vode a chorvatská meteorologická a hydrologická služba představují začátek projektu zaměřeného na zlepšení řízení povodňových rizik v Chorvatsku. Regionální rozvoj a fondy EU se účastní Nataša Tramišak.

Srbsko: Srbský ministr zahraničí Nikola Silakovič zahájil dvoudenní návštěvu Ázerbájdžánu.

Bosna a Hercegovina: Republika srbská (Republika srbská, subjekt Bosny a Hercegoviny) Předseda Národního shromáždění Nedeljko Zubrillovic vyzve zástupce všech politických stran zastoupených ve shromáždění, aby se dohodli na dalších krocích v souvislosti s rozhodnutím Inzka.

Kosovo: Prezident Kosova Fjoza Osmani se rozhodl vyhlásit v pondělí 26. července den smutku na památku občanů Kosova, kteří tragicky přišli o život při automobilové nehodě v Chorvatsku.

Itálie: Předseda Draghi hovoří na před summitu na vysoké úrovni summitu OSN o potravinových systémech, který pořádá italská vláda.

Francie: Prezident Macron zahájil oficiální cestu do Francouzské Polynésie.



