Rady a odpovědi na krátkou křížovku New York Times dnes, v pondělí 22. července

Odpovědi na dnešní mini křížovku New York Times máte přímo před sebou. The New York Times

Pokud jste propásli nedělní miniepizodu The New York Times, odpovědi najdete zde:

ForbesRady a odpovědi na mini křížovku New York Times dnes, v neděli 21. července

Zajímá vás, na jakých zařízeních hry Halo běží? Nejste si jisti, jaká je zkrácená verze „předpisů“? Nebojte se, protože jsem tu, abych vám pomohl získat odpovědi na dnešní New York Times Mini Křížovka.

The New York Times Mini Je to rychlá a jednoduchá verze větší a oblíbenější novinové křížovky. Většinu dní existuje mezi třemi a pěti vodítky v každém směru na mřížce pět krát pět, ale hádanky jsou často větší o víkendech.

Na rozdíl od své větší sestry, New York Times Mini Zdarma křížovky ke hře Web New York Times Nebo aplikaci NYT Games. Pro přístup k předchozím hádankám v archivu však budete potřebovat předplatné NYT Games.

The New York Times Mini Je to zábavné každodenní rozptýlení, které obvykle nezabere vůbec žádný čas. Snažím se překonat standardní síť ve všední dny za méně než minutu. Ale někdy nemůžu přijít na stopu nebo dvě a potřebuji odhalit odpověď.

Abychom se tomu vyhnuli, přinášíme zprávu New York Times Mini Řešení křížovek na pondělí 22. července (Před námi jsou samozřejmě spoilery):

Rady a odpovědi na mini křížovku New York Times

Porazit

1 křížkový tip: Kosmopolitní hlavní město má muzeum výhradně věnované těstovinám

5 Prostřednictvím nápovědy: Herní konzole aura

6 Důkaz: Počet stupňů v každém úhlu rovnostranného trojúhelníku

8 přes průvodce: nafukovací část jízdního kola

9 Via Directory: Místo v Kongresu

pod

1 průvodce dolů: Předpisy, v kostce

2 vodítko dolů: vystřihnout „v paměti“

3 Guide Down: Spunk

4 průvodce dolů: za příplatek

7 Průvodce dolů: „Nic jsi neviděl ___!“

Vyluštěte mini křížovku New York Times na pondělí 22. července. The New York Times

Zabralo mi to 0:12 Abychom dokončili dnešní New York Times Mini.

Páni, dnes jste to zvládli rychle Mini Ve velmi krátké době. Mám všechny průvodce Across od začátku. To je rozhodně dobrá věc, protože jsem netušil, co je RXS. Ale všechny ostatní Downovy stopy bych objevil rychle.

Pokud potřebujete pomoc s úterními New York Times MiniUjistěte se, že to zkontrolovat můj blogMezitím, pokud hrajete jiné hry New York Times jako Wordle, Odkazy A strunyNezapomeňte se podívat na hry Forbes, kde najdete vodítka pro každou denní hádanku.

The New York Times Mini Toto je nový denní průvodce, na kterém právě pracujeme. Snažíme se zjistit, jaký je nejlepší formát a co konkrétně byste v něm chtěli vidět, takže pokud máte nějaké návrhy (možná budete chtít získat další rady pro složitější rady, než se podíváte na všechny odpovědi), dejte mi vědět na email.