Rady a odpovědi „Connections“ z New York Times dnes, v pondělí 1. července

vítejte všichni! Vítejte na začátku nového týdne! Svým způsobem už jsme v polovině roku 2024. První polovina roku pro mě byla dobrá. Doufám, že to bude pokračovat a že zbytek roku 2024 bude skvělý i pro vás.

dnes The New York Times Odkazy Rady a odpovědi přicházejí okamžitě.

Jak hrát Connections

v OdkazyZobrazí se mřížka 16 slov. Vaším úkolem je seřadit je do čtyř skupin po čtyřech tak, že zjistíte souvislosti mezi nimi. Skupiny mohou být věci jako franšízy hororových filmů nebo typ herců nebo rapperů.

Každá hádanka má pouze jedno řešení a budete muset být opatrní, pokud jde o slova, která mohou spadat do více než jedné kategorie. Slova si můžete zamíchat, aby vám možná pomohly vidět souvislosti mezi nimi.

Každá sada je barevně označena. Žlutá skupina je obvykle nejsnáze rozpoznatelná, modrá a zelená jsou uprostřed a fialová skupina je nejhůře odvoditelná. Fialová sada často obsahuje slovíčkaření, takže na to pamatujte.

Vyberte čtyři slova, která se podle vás k sobě hodí, a stiskněte Odeslat. Pokud uhodnete a nebudete se mýlit, přijdete o život. Pokud se blížíte správné kombinaci, může se vám zobrazit zpráva, že vás dělí jedno slovo od získání správné kombinace, ale stále musíte vědět, kterou kombinaci chcete změnit.

Pokud uděláte čtyři chyby, hra je u konce. Postarejme se o to, aby se tak nestalo, pomocí několika tipů, a pokud to máte opravdu těžké, přijďte ještě dnes Odkazy Odpovědi.

Jaké jsou dnešní komunikační tipy?

Jděte pomalu! Hned po nápovědách pro každý den Odkazy Skupiny, prozradím vám, co jsou to skupiny, aniž bych vám hned řekl, jaká slova do nich patří.

Dnešní slova: 16 slov…

pyramida

princ

britský

Těsnění

štír

Washington

Nova

Průvodce

Severozápad

Tenisová raketa

Řízení

orel

Oklamat

Přímo

Zrychluje

Průvodce

Tipy pro dnešní skupiny jsou:

Žlutá skupina — bod

Zelená skupina – spiknutí, podvod

Modrá skupina – objeví se na předmětu, který je vyměněn za zboží a služby

Fialová skupina – otvory ve velkých severních oblastech

Co jsou dnes komunikační skupiny?

Potřebujete pomoc navíc?

Buďte opatrní: začínáme se dostávat dovnitř Oblast spoileru.

Dnešní skupiny jsou…

Žlutá skupina – ukazuje cestu

Zelená skupina — graf

Modrá skupina – objeví se na dolarové bankovke

Fialová skupina – první slovo pro kanadské provincie/území

Jaké jsou dnes odpovědi na Etisalat?

Varování: spoiler! Neposouvejte se na konec stránky, dokud nebudete připraveni vidět, co je dnes nového Odkazy Odpovědi.

Toto je vaše poslední varování!

dnes Odkazy Odpovědi jsou…

Žlutá skupina – ukazuje cestu (vedení, vedení, vedení, vedení)

Zelená skupina – Schéma (CON, HUSTLE, RACKET, STING)

Modrá skupina – objevuje se na americké dolarové bankovke (Orel, Pyramida, Seal, Washington)

Purple Cluster – první slovo pro kanadské provincie/teritoria (British, Northwest, Nova, Prince)

Moje druhá prohra v řadě byla frustrující, protože a) je Den Kanady a mělo to být vhodné a b) toto je země, ve které žiji. Teď se bojím, že se po dovolené už nevrátím.

STING, USHER a PRINCE jsem viděl od začátku, ale neviděl jsem žádného jiného zpěváka se stejným jménem, ​​který by se k nim přidal. Pak jsem obrátil svou pozornost na zelenou, ale udělal jsem chybu, když jsem původně zahrnul PYRAMIDU místo STING. Opravil jsem to v prvním setu.

Pak jsem našel žlutou barvu, než jsem měl problém. Netušila jsem, co je modrá nebo fialová. NOVA měla stačit nádech fialové. Ale po pár náhodných dohadech mě štěstí přešlo.

To je pro dnešek vše Odkazy Důkazy a odpovědi. Nezapomeňte se podívat na můj blog, kde najdete tipy a řešení pro úterní hru, pokud je potřebujete.

Poznámka: V pátek jsem šel na opravdu zábavnou show, jak s The Darkness (kapela, kterou mám opravdu rád), tak s vždy zábavnou kapelou Busted. Začněme tedy mou oblíbenou písní z posledního začátku tohoto týdne.