| Radio Prague International

Výstava „Padělek? Podvrh!“ Nyní ve Šternberském paláci na náměstí u Pražského hradu se vyznačuje širokou škálou napodobenin. Jsou mezi nimi padělky 15. století – středověké obrazy, sochy a kresby – a padělky ve stylu staroholandských mistrů 17. století.

Existují i ​​velmi dobré novodobé padělky, které v minulých desetiletích klamaly kurátory Národní galerie, že jde o díla předních českých malířů 19. a počátku 20. století.

‚Nepravdivé? Nepravdivé! ‚|Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Některé z těchto padělků zůstávají ve sbírce Národního muzea, které za „padělky? padělání! Výstava byla umístěna vedle originálů neobvyklým způsobem, vysvětluje kurátorka Olga Kotková na předvernisáži novinářů.

„Tady můžeme vidět podpis Leonarda da Vinciho. Tak co tím myslíš? Že to nebyla jen kopie jeho díla. Záměr je jasný z tohoto dodatečného podpisu. Mělo to být prezentováno jako skutečné dílo Leonarda.“ da Vinci.“

Napodobeniny velkých uměleckých děl se samozřejmě vyrábějí dodnes a jsou hrozbou pro muzea, galerie i sběratele. Některé padělky se dostaly do sbírek Národní galerie, často jako válečné konfiskace. Další kopie byly vyrobeny v dobré víře, aby nahradily ztracené poklady, a pak v průběhu věků ztratily svůj původ.

‚Nepravdivé? Nepravdivé! ‚|Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Bohužel, navzdory pokroku v technologii, která pomáhá odhalovat padělky, galerie zaplatila před dvěma desetiletími vysokou cenu za padělek, říká Olga Kotková.

Na konci 90. let jsme koupili tyto dvě kresby, o kterých se říkalo, že to byly předběžné studie [the abstract painter] František Kupka. Později můj kolega zjistil, že v mnoha ohledech byly padělky dost neohrabané. Například podpisy se neshodují. Takže i v 90. letech Národní galerie kupovala nějaké padělky.“

K odhalení podvodů je toho skutečně více, než se na první pohled zdá. Je to těžká práce, která může zahrnovat restaurátory umění, alchymisty a archiváře. Nemluvě o forenzních specialistech, jako je Ivana Turková z Kriminalistického ústavu Policie ČR, kteří popisují některé z moderních výzkumných metod.

„Opíráme se především o vědecký výzkum, což znamená odebírání mikrovzorků, provádění optické mikroskopie, elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. Jedním z nejlepších způsobů je fotografování díla rentgenovým zářením, které nám může napovědět něco o jeho konstrukci a charakteru – ať už jde o je originální nebo padělaný“.

‚Nepravdivé? Nepravdivé! ‚|Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Kriminalistický ústav na výstavu zapůjčil tři díla padělatele pracujícího ve stylu českého modernistického malíře Jana Zerzavého, jehož majetek se prodává za miliony korun, říká soudní specialistka Ivana Turková.

„Díky výslechu umělce jsme se dozvěděli, že jeho ruku vedl duch Jeana Zerzafiho. Pro nás to byla zajímavá věc, protože ty padělky byly velmi dobré. Nedivím se, že jsou lidé ochotni do nich investovat peníze.“ “

Padělky? Falšování!” obsahuje řadu replik od zahraničních skupin, které přinesly slávu (nebo hanbu) jejich tvůrcům, a poskytuje návštěvníkům velký praktický prostor, kde se mohou pokusit objevit neoriginální dílo – ať už je to replika, kopie, napodobenina nebo přímý padělek.