Quaoar měl jeden „nemožný“ prstenec, pak astronomové našli dva

proč tě to zajímá

Vědci stále plně nechápou, jak se prach a plyn v rané sluneční soustavě spojily do měsíců a planet.

Stejně jako první prstenec kolem Quaoaru, který v únoru oznámil tým astronomů, i druhý prstenec leží za tím, co je známé jako Rocheův limit. Materiál obíhající blízko této vzdálenosti má tendenci být roztrhán slapovými silami. Prstenec uvnitř Rocheovy hranice by tedy měl tendenci zůstat prstencem, zatímco prstenec trosek mimo Rocheovu hranici by normálně splynul v měsíc.

Pro Quaoar byl limit Roche vypočítán na 1100 mil. Druhý prstenec ve vzdálenosti 1 500 mil od centra Quaoaru je ještě blíže než ten, který byl oznámen v únoru a má poloměr asi 2 500 mil.

Pozadí

Quaoar (vyslovováno KWA-wahr, jméno stvořitelského božstva domorodců z Tongvy, kteří žijí v okolí Los Angeles) obíhá kolem Slunce v Kuiperově pásu, oblasti zmrzlých trosek za Neptunem, která zahrnuje Pluto.

Prsten není vidět na snímcích dalekohledu. Místo toho ji astronomové našli nepřímo, když vzdálené hvězdy procházely za Quaoarem a blokovaly světlo hvězd. V letech 2018 až 2021 procházel Quaoar před čtyřmi hvězdami a astronomové na Zemi mohli pozorovat zatmění stínů, známá také jako zatmění hvězd.

Zaznamenali také určité stmívání ve světle hvězd před a po záblesku hvězdy, což naznačuje přítomnost prvního prstence.

Další zákryt nastal 9. srpna loňského roku a astronomové opět namířili velké i malé dalekohledy na Quaoar v naději, že se o prstenci dozvědí více.

Nová pozorování odhalila více detailů včetně úzkého, hustého jádra prstence širokého jen několik mil, které je obklopeno více rozptýleným obaleným materiálem. Poznámky také odhalily druhou epizodu.

Co pak

K dalšímu zmizení dojde 13. května, viditelného dalekohledy ve Spojených státech a Kanadě.

„Tato událost zahrnuje jasnou hvězdu a bude užitečná k lepšímu omezení tvaru Quaoaru, stejně jako dobrá příležitost získat více podrobností o těchto dvou pozoruhodných prstencích,“ řekl pan Pereira.

Možným vysvětlením vzdálených prstenců Quaoaru je přítomnost měsíce Weywot. Měsíc mohl způsobit gravitační poruchy, které bránily částicím prstenců v hromadění na dalších měsících. Oba prstence se vyskytují v místech blízkých tomu, co je známé jako rezonance s Weywotem, a rezonance se může ukázat jako důležitější než Rocheův limit pro určení, zda se prstence změní v měsíce nebo zůstanou prsteny.