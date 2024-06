Putin říká, že Rusko se může zaměřit na země, které zásobují Ukrajinu zbraněmi

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu varoval, že západní země dodávající Ukrajině rakety dlouhého doletu a umožňující jejich použití k útoku uvnitř Ruska je „nebezpečným krokem“, který by mohl přimět Moskvu k odvetě proti západním cílům.

„Pokud si někdo myslí, že je možné poslat takové zbraně do válečné zóny, aby zasáhly naše území a způsobily nám problémy,“ řekl Putin na tiskové konferenci. Tisková konference„Proč tedy nemáme právo posílat naše zbraně stejné kategorie do těch oblastí světa, kde by mohly směřovat údery na citlivá zařízení zemí, které to dělají proti Rusku?“

Putin vyzdvihl Německo s tím, že zásobování Ukrajiny bojovými tanky byla počáteční rána pro rusko-německé vztahy, ale dovolit jí používat rakety v Rusku bylo ještě horší.

Dodal: „Nyní, když říkají, že se objeví nějaké rakety, které zasáhnou cíle na ruském území, samozřejmě to nakonec zničí rusko-německé vztahy.“