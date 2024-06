Ptačí chřipka napadá kočky po kravách

Kočky onemocní ptačí chřipkou. – Unsplash/File

Kočky se nakazí a podlehnou ptačí chřipce (nebo ptačí chřipce), což je situace, která vzbuzuje obavy z rizika, kterému tyto chlupaté kočky a jejich majitelé čelí v důsledku probíhajícího vypuknutí vysoce virulentní ptačí chřipky H5N1.

Od roku 2021 tato epidemie nemocí a zabíjí volně žijící ptáky a drůbež ve Spojených státech. Široká škála savců byla také vystavena viru H5N1, včetně hospodářských zvířat, jako jsou kozy, dojnice a nejnověji čtyři alpaky v Idahu. Vědecké upozornění.

Viry ptačí chřipky mohou získat náhodné mutace, které zvyšují jejich schopnost replikovat se v savčích buňkách, když infikují savce. To naznačuje, že ptačí chřipka se může vyvinout tak, aby se snadněji šířila mezi lidmi.

Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí 24. května oznámilo, že nic nenasvědčuje tomu, že by virus ještě prošel úpravami potřebnými k rychlému šíření z člověka na člověka. Většinu nakažených zatím tvoří jedinci, kteří byli v úzkém kontaktu s hospodářskými zvířaty nebo drůbeží.

Venkovní kočky se mohou nakazit po lovu volně žijících ptáků, říká Megan Davisová, veterinářka a environmentální epidemioložka z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. „Ať to jedí nebo ne, to by mohlo být dostatečné spojení.“