PSV vs PCR Dream11 Predict ECS T10 Prague: Captain, Fantasy Tips Prague Spartans Vanguards vs Prague CC Rooks

Tým PSV vs PCR Dream11 Předpovědi: ECS T10 Praha

Prague Spartans Vanguards jsou 2. týden 2020 šampionem ECN Czech Super Series. Ve velkém finále porazili Prague CC Knights o 22 kol. Se šesti brankami ve čtyřech zápasech vede Neeraj Tyagi na bowlingu. Bude jedním z hráčů, na které si bude dávat pozor před Vanguardy. Pražské CC Rocks mezitím podlehly pražským barbarským vandalům na velkém finále ECN Czech Super Series 3. týden 2020.

Místo: Kriketový stadion Finnor.

Tým PSV vs PCR My Dream11

Sujith Gopalakrishnan, Dibankumar Patel, Jenny Panelit (VC), Barth Bhalludia, Vishakh Jaganivasan (uprostřed), Rohit Deshmweni, Satyajit Sengupta, Avinash Kumar, Faruk Abdullah, Manish Sahigwani, Sohaib Wani.

PSV versus PCR pravděpodobně hraje XI

Předvoji pražských Sparťanů: Niraj Tiyagi, Satyajit Sengupta, Barth Bhaaludia, Vishach Jaganivasan, Barth Bhaludia, Farooq Abdullah, Sohaib Wani, Karthik Ekamparam, Varun Mehta, Ashutosh Arya, Kranthi Venkataswamy

Pražské CC Rocks: Sujith Gopalakrishnan, Dibankumar Patel, Karthik Gopalakrishnan, Jenny Panelit, Rohit Deshmweni, Avinash Kumar, Manish Sahigwani, Kasi Viswanathan, Geet Shah, Abhishek Pal, Vinod Southar.

Týmy BS VS BCR

Předvoji pražských Sparťanů: Dheeraj Thakur, Cranthi Venkataswamy, Barth Bhaldia, Karthik Ekamparam, Sandeep Kumar, Shanmugam Ravi, Sohaib Wani, Finish Kumar, Arman Boyan, Ashutosh Arya, Farooq Abdullah, Niraj Tiagi, Satyajit Singupta, Vanijit Singupta

Pražské CC Rocks: Jenny Panelit, Karthik Gopalakrishnan, Sumit Malik, Abhishek Pal, Avinash Kumar, Dan Casey, Jahangir Wani, Manish Sahigwani, Christopher Tepe, Diego Vincent, Dipankumar Patel, Kamaldeep Singh, Morali Jeet Malik, Navin Gonasikkaran, Face Rohin Padmarajo.

