Psaki vyslýchal Cuomo, Bidenova obvinění ze sexuálního obtěžování, říká, že obvinění proti prezidentovi se již “ soudily ”

Bílý dům Tisková tajemnice Jen Psaki se vyhnula otázkám ohledně obvinění ze sexuálního zneužití vůči němu Prezident Biden Středa, po rozhodnutí vrchního velitele svolat obléhané New York Vláda. Andrew Cuomo Odstoupit po vyšetřování obtěžování.

„Mělo by být nezávislé vyšetřování prezidentových obvinění, jako tomu bylo u guvernéra Cuoma?“ New York Post Psakiho požádal reportér Stephen Nelson poté, co shrnul řadu obvinění, která se objevila proti Bidenovi během kampaně 2020.

Psaki odpověděl: „Prezident řekl jasně a upřímně, jak je důležité respektovat ženy, nechat slyšet jejich hlasy, nechat je vyprávět své příběhy a chovat se k nim s respektem.“

CUOMO ACCUSER STATE TROOPER údajně „podivné“ chování, nevhodné dotyky

Řekla, že to je stále prezidentova politika.

„Během kampaně to bylo velmi tvrdě žalováno,“ dodal Psaki. “Chápu, že se k němu toužíš vrátit, ale nemám nic jiného, ​​než opakovat, že vyzval guvernéra, aby odstoupil.”

Nelson vznesl obvinění Tary Readeové ze sexuálního napadení v roce 1993, která prezident odmítl, stejně jako obvinění agentů tajných služeb, že před nimi byl Biden hubený, a New York Times a Washington Post psaly o ženách „, které se proti tomu ohradily“ způsobem, jakým se jich prezident Biden dotkl. “

Biden podporuje nezávislý přezkum tvrzení Cuomo o sexuálním obtěžování – něco, co TARA nikdy nečetla

Po tiskové konferenci Reed v rozhovoru s denní volající Zpochybnila Psakiho charakteristiku, že její obvinění byla „vedena během kampaně“.

„Žádný soudní spor nebyl,“ řekl Reed prodejním místům. „Žádné vyšetřování neproběhlo. Je to lež. Toto zavádí veřejnost.“

Volajícímu říkám, že Psaki musí prohlášení odvolat.

Psakiho kancelář neodpověděla okamžitě na žádost Fox News o komentář.

Během tiskové konference v Bílém domě řekla, že prezident nemá v plánu zavolat Cuomovi a požádat o jeho rezignaci kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování z jeho strany. Ale zopakovala, že Biden již veřejně vyzval Cuoma, aby odstoupil.

„Prezident dal jasně najevo kvůli nenávistným obviněním … že je načase, aby guvernér Cuomo odstoupil,“ řekla.

Zpráva zveřejněná v úterý newyorskou generální prokuraturou zjistila, že guvernér v letech 2013 až 2020 sexuálně obtěžoval 11 žen.

Žalobkyně Cuomo Lindsey Boylan vyjádřila Reade její podporu, tweetovala měsíce předtím, než obvinila guvernéra, že Readeův příběh je „přesvědčivý, věrohodný a hluboce znepokojující“.