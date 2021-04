První známý případ varianty P.1 v Brazílii byl identifikován v Davisu

Kalifornská univerzita, úředníci Davisu ve čtvrtek uvedli, že první známý případ varianty COVID-19 P.1, který se původně objevil v Brazílii, byl zjištěn v okrese Yolo. Znepokojení „kvůli vyšším přenosovým rychlostem“. Je to mnohem nakažlivější; Může být nakažlivá dvakrát více než nezměněná verze viru. Stále máme určité obavy, zda by to mohlo způsobit vážnější onemocnění, pokud ho skutečně dostanete, řekl Brad Bullock, asistent děkana pro vědy veřejného zdraví na Lékařské fakultě UCLA v Davisu. Toto je třetí znepokojivá varianta v Davisu po B.1.351 a B.1.1.7. Po celé Kalifornii způsobila varianta P.1 166 případů infekce COVID-19. Podle kalifornského ministerstva veřejného zdraví ke středu. Úředníci uvedli, že osoba s pozitivním testem na tuto variantu si je vědoma výsledků a prochází izolací. Osoba také žije v Davisu a neobdržela vakcínu COVID-19. Amy Sison, okres Yulu, uvedla: Objev dalšího vysoce nakažlivá proměnná je alarmující, zvláště když se věci začnou znovu otevírat a vyjde více lidí, “uvedl úředník pro veřejné zdraví v tiskové zprávě.„ Je důležitější než kdy jindy dodržovat opatření v oblasti veřejného zdraví, včetně maskování a fyzického distancování. A pravidelné testování, aby přenos virů byl co nejnižší, zatímco my urychlíme očkovací úsilí, “pokračovala Sison.

První známý případ COVID-19 Varianta P.1 se původně objevila v Brazílii Bylo zjištěno v okrese Yolo, uvedli ve čtvrtek úředníci z Kalifornské univerzity v Davisu. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí označila proměnnou P.1 jako „proměnnou vzbuzující obavy“ kvůli vysoké rychlosti přenosu. Řekl Brad Bullock, Associate Religion for Public Health Sciences na UC Davis School of Medicine. „Není pochyb o tom, že s nárůstem rychlosti cestování máte schopnost přenášet virus na velké vzdálenosti a do dvou hodin v letadle,“ dodává, že čím více infikovaných lidí, tím pravděpodobnější bude virus mutovat. READ 24letý muž dostává kvůli koronaviru transplantaci plic a ledvin Tato varianta je třetí variantou zájmu v Davisu po B.1.351 a B.1.1.7. V Kalifornii způsobila varianta P.1 od středy 166 případů COVID-19 Kalifornské ministerstvo veřejného zdraví. Úředníci uvedli, že osoba, která měla pozitivní test na tuto variantu, si je vědoma výsledků a prochází izolací. Osoba také žije v Davisu a neobdržela vakcínu COVID-19. „Objev další vysoce infekční proměnné je alarmující, zvláště když se věci začnou znovu otevírat a více lidí bude vystupovat a procházet se kolem,“ uvedla v tiskové zprávě Amy Sison, úřednice veřejného zdraví v okrese Yulu. Sison pokračovala: „Je důležitější než kdy jindy dodržovat opatření v oblasti veřejného zdraví, včetně maskování, fyzického distancování se a pravidelných testů, aby byl přenos virů co nejnižší, zatímco my zrychlíme naše očkovací úsilí.“