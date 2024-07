První upoutávka na Living Large – český stop-motion animovaný film

„Mám hlad po životě a říkám, že je to v pořádku, takže se pro dnešek dostatečně najez…“ Barletta Productions odhalila trailer k nezávislému animovanému filmu s názvem Skvělé bydlení, česká inscenace v režii Kristiny Duvkové. Premiéru měl začátkem tohoto měsíce na filmovém festivalu v Annecy v roce 2024 a bude uveden příště Na filmovém festivalu v Karlových Varech V České republice má film premiéru na konci června. 12letý Ben se dostává do puberty a jeho váha se pro něj i pro ostatní najednou stává problémem. Ostatní děti ho šikanují a jeho rozvedení rodiče nevědí, co mají dělat. I školní sestra se o něj bojí. A tak se Ben navzdory své lásce k jídlu a začínajícímu kuchařskému talentu rozhodne podniknout drastické kroky. Začne držet dietu a snaží se získat dívku svých snů. Podaří se mu to? Hlasy jsou v angličtině, i když zatím není k dispozici žádný hlasový tým. Hlas hlavního kluka Bena zní velmi podobně jako Michael Cera. Nikdy jsem neviděl animovaný film jako tento, který by vyprávěl příběh obézního dítěte, a proto je tento film výjimečný. Rozhodně to stojí za zhlédnutí – animace je vynikající a je to roztomilý příběh o dospívání. Podívejte se na film na jiných letošních festivalech před jeho uvedením.

Zde je první trailer k filmu Kristiny Dovkové Skvělé bydleníPřímo z Youtube:

Úvod přes Mezinárodní filmový festival Kuyev„Ben je normální 12letý kluk: chodí do školy, hraje s kamarády v kapele a se svou veterinářkou se stará o opici, ale ze všeho nejvíc miluje jídlo – ať už ho vaří, nebo jí Ignoruje komentáře o své váze – dokud mu neřeknou, že by to mohlo způsobit vážné zdravotní problémy Mikael Olivier Život obecněFilm byl uveden na filmovém festivalu v Annecy. Citlivý rodinný film s úžasným využitím hudby a obrazů řeší problém dětské obezity, aniž by sklouznul ke stereotypním názorům na toto téma.

Skvělé bydlení Režie českého animovaného režiséra Kristina DovkováFilmový režisér Femfarum – potřetí štěstí A Smrtka nekouše (Zubata Nekushi!) dříve, stejně jako některé další krátké filmy a animované projekty. Scénář Peter Jarczewski; Na základě románu Život obecně (Život v Joze) Režie Mikael Olivier. Produkce Matej Shlubaček. Produkce Barletta Productions, Novinski a Novanema Productions. Film bude mít premiéru na filmovém festivalu v Annecy 2024 a následně bude promítán na filmovém festivalu v Karlových Varech v České republice. Zatím nebylo stanoveno žádné datum vydání v USA – zůstaňte naladěni na další. Kdo je zvědavý?