První olympijský zápas v plážovém volejbalu zrušen kvůli „Covid“ WIVT

Písek je prázdný během prvního zápasu ženského plážového volejbalu na Letních olympijských hrách 2020 mezi Japonskem a Českou republikou poté, co byl zrušen, v sobotu 24. července 2021 v japonském Tokiu. Český tým uvedl, že plážová volejbalistka Markéta Sluková vstoupila do karanténního hotelu poté, co měla pozitivní test na COVID-19. (AP Photo / Felipe Dana)