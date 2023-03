První mezinárodní fotbalista, který se ukázal jako gay

„Jsem gay a už se nechci skrývat.“ V pondělí 13. února Jakub Jankto, česká fotbalová hvězda evropského klubu Sparta Praha, hrdě a odvážně oznámil svou homosexualitu v video Zveřejněno na jeho účtech na sociálních sítích. Jankto se stal prvním hráčem v historii evropského mužského fotbalu, který tento krok učinil.

I když se to může zdát pro fotbalové hřiště irelevantní, jde o velmi důležitý moment ve světě fotbalu. Fotbal je nejpopulárnějším sportem na celém světě – a to zahrnuje mnoho rozvinutých i zaostalých národů z různých prostředí. V Americe probíhá boj za práva LGBTQIA+ a je daleko od místa, kde by měl být, ale v mnoha oblastech po celém světě tento boj ani nezačal. Homosexualita je nelegální 68 zemí Na celém světě mnozí upřednostňují fotbal jako svůj sport číslo jedna.

Mnoho světových fotbalových organizací začalo zvyšovat povědomí, například anglická Premier League duhové tkaničky kampaň. Tyto pokusy se však často setkávají s intenzivním odporem ze strany fanoušků, kteří se domnívají, že je to rušivé a zbytečné, aby organizace narušovala taková přesvědčení. Někteří lidé jdou tak daleko, že pronášejí homofobní komentáře nebo nadávky.

Nejvyšší řídící orgán fotbalu, FIFA, vedl intenzivní debatu o mistrovství světa 2022. Etické otázky již obklopovaly jejich rozhodnutí vybrat Katar jako hostitelskou zemi pro mistrovství světa, ale tyto otázky byly posíleny, když se rozhodli stát na straně Kataru. Homofobní politiky . Mnoho fanoušků to také podpořilo a řekli, že fanoušci a hráči by měli „ respekt [Qatar’s] kultura . „

Bývalý hráč NFL Ryan O’Callaghan alespoň spekuloval, že tomu tak je Jediný hráč je gay nebo bisexuál V každém profesionálním fotbalovém týmu není důvod si myslet, že fotbal je jiný. Tak proč se tak málo hráčů ukázalo jako gayové až do tohoto bodu? A průzkum lidí v Evropské unii, Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu – země daleko před většinou světa v boji za rovnost – zjistilo, že velká většina lidí bez ohledu na jejich sexualitu zažila ve sportu homofobii. 73 % se domnívá, že pro lidi není bezpečné účastnit se mládežnických sportů, a to zejména u mužů.

Kritici často říkají, že chtějí oddělit sport od politiky. V roce 2018, poté, co LeBron James a Kevin Durant kritizovali bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, moderátorka Fox News Laura Ingraham poznamenala: Zmlkni a zamíchej —používání hanlivých, hanlivých rasistických výrazů a v podstatě jim říká, aby zůstali ve svém pruhu. Od roku 2016 je bývalý quarterback NFL Colin Kaepernick terčem intenzivního zkoumání a nenávisti od svého rozhodnutí začít klečící V době před státní hymnou. Kapernick připomněl publiku, že to byl protest proti útlaku barevných lidí ve Spojených státech, ale že to mnoho lidí považovalo za „protiamerické“ a neuctivé k vlajce a jejím silám. Vybral si to, co pro něj bylo nejdůležitější – obětoval svou velmi úspěšnou kariéru tomu, co považoval za větší věc. Lidé se snaží oddělovat sport a politiku, ale ve skutečnosti se prolínají od počátku sportovní kultury.

Tady nejde o politiku, ale o základní lidská práva. Stejná rétorika byla použita v polemice o atletické hvězdě Jesse Owensové soutěžícím na olympijských hrách v roce 1936 v nacistickém Německu, vyloučení baseballového fenoména Jackieho Robinsona z Major League Baseball v roce 1947 a hněvu vůči běžcům Johnu Carlosovi a Tommie Smithovi na protestu Black Power. na olympijských hrách v roce 2010. 1968 a odpor proti tenisové legendě Billie Jean Kingové v jejím boji za genderovou a LGBT rovnost v 70. letech.

Reklama Jankto není o něm samotném, o jeho image, ani o fotbale jako hře. Jde o něco většího: Prolomil obrovskou bariéru tím, že bojoval za rovnost v odvětví, které ho za to možná nepřijme. Je ochoten riskovat svou osobní a sportovní reputaci, stejně jako svou velmi úspěšnou kariéru, aby byl svým skutečným já.

27letý hráč je v současné době na hostování ve Spartě Praha, Česká republika, ze španělského Getafe ve španělské lize. Hodně ze svých úspěchů dosáhl v Itálii, kde v šesti sezónách mezi Serií A a Sérií B zaznamenal 22 gólů a 24 asistencí. Byl klíčovou postavou České republiky v šokujícím postupu do čtvrtfinále Eura 2020 a na svém kontě má pět gólů ve 45 zápasech.

Toto je okamžik, který by mohl zmírnit napětí a vytvořit ve fotbale přijatelnější kulturu, stejně jako okamžik, který by mohl inspirovat mnoho mladých sportovců, aby se dostali ven sami. Mnoho odborníků by tvrdilo, že by to nemělo být předmětem diskuse, protože to neovlivňuje výkon na hřišti. Vzhledem k jeho podílu a historii ve světě fotbalu a mužského sportu obecně by to však mohl být přelomový okamžik pro pokrok.