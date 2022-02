Průvodce Elden Ring: návody, tipy, triky a manažerské strategie

elden prsten je nejnovější RPG Vyvinutý FromSoftware pro PlayStation 5, PS4 a další platformy. Postupujte podle populárních titulů jako démonské dušeA Zlí duchovéA nesená krvíA Sekiro: Stíny umírají dvakrátJe založen na formuli s režimem plně otevřeného světa. Tyto typy her jsou známé svou náročnou obtížností a Elden Ring není jiný.

V tomhle Průvodce Eldenovým prstenemkterý obsahuje soubor Putování Elden Ringbudeme sdílet Tipy a triky Abychom vám pomohli přežít v zemích mezi nimi. Přikryjeme také strategie boje s bossyPočítaje v to Margit, znamení A Reinala, královna úplňku. pro nás Putování Elden Ring Provede vás hlavními oblastmi hry jako např Stormveil a Akademie Raya Lukaria.

Tato stránka také poskytne některé užitečné Tipy a triky Jako Jak obnovit lahve A Jak funguje týmová hra?. Nakonec si to vysvětlíme Nejlepší výchozí třída pro všechny herní styly A tak co Nejlepší suvenýr začátek On je. Upozorňujeme, že tato příručka obsahuje Spoiler Elden RingProto pečlivě procházejte, pokud chcete, aby překvapení hry zůstalo tajemstvím.

Pozn.: Tato příručka je soubor nedokončená práceProto se vraťte později, abyste získali další informace a pokyny. Na několika níže odkazovaných stránkách se také průběžně pracuje, abychom mohli poskytovat lepší pomoc.

na této straně: Průvodce Elden Ring: Boss Fight Strategies Průvodce Elden Ring: Návod, upgrady a nápověda Průvodce Elden Ring: Tipy a triky pro začátečníky

Průvodce Elden Ring: Boss Fight Strategies

Elden Ring má velmi dlouhý seznam soubojů s bossy, některé spojené s postupem příběhu a jiné volitelné. V první části této příručky se podělíme o tipy, triky a strategie, jak překonat mnoho z těchto setkání. I když nepokrýváme všechny bitvy s bossy ve hře, většina hlavních bitev je zahrnuta. Rozdělili jsme je do regionů, takže si označte své místo na mapě a zjistěte, zda nemáme průvodce pojednávajícím o souboji s bossem, ve kterém jste uvízli.

Limgrave: Boss Fighting Strategies

Storm Castle: Boss Fighting Strategies

Liurnia of the Lakes: Boss Fighting Strategies

Akademie Raya Lucarya: Strategie boje s bossy

Altus Plateau: Boss Fighting Strategies

Vulcano Manor: Boss Fighting Strategies

Průvodce Elden Ring: Návod, upgrady a nápověda

V další části Průvodce Eldenovým prstenemV tomto článku poskytneme podrobné vysvětlení hlavních míst a výzev hry. Bude také obsahovat podrobnosti o propagačních akcích a pomoc s dalšími tématy.

putování

Otázky

upgrady

zbraně

Pomoc

Průvodce Elden Ring: Tipy a triky pro začátečníky

Bez jakýchkoliv náročných nastavení a dlouhodobé pověsti jednoho z nejtvrdších žánrů v tomto odvětví není Elden Ring zrovna nejpřívětivější hrou pro začátečníky. Jako takové máme nějaké globální Tipy a triky Sdílení by vám mělo poskytnout náskok. Čtěte dále, abyste se ujistili, že jste připraveni na dobrodružství v The Lands Between.

Hledejte na zemi zářící lebky

Elden Ring možná vyměnil duše za runy, ale to neznamená, že se změnily balíčky měn ve vašem inventáři. Jako Soul of a Lost Soldier a Soul of a Proud Knight jsou nyní očíslovány a připojeny k sadám run, které můžete kdykoli vložit a získat další.

Tyto paprsky se náhodně nacházejí na zemi uvnitř lebek poražených lidí a zvířat. Všimnete si jich kvůli jejich jasné záři, která naznačuje přítomnost některých run uvnitř. Rozbijte lebku buď svou zbraní, nebo po ní přejeďte pomocí torrentů. Pak je můžete zajmout a runy uložit na jindy. Čím vyšší číslo u jména, tím více run vám při aktivaci dá.

Zažijte bojová střetnutí v různou denní dobu

Další novou funkcí implementovanou FromSoftware je cyklus den/noc, který má minimální dopad na nepřátelské akce a umístění. Můžete jednoduše počkat na západ slunce nebo změnit denní dobu na místě milosti a můžete si všimnout změn v nepřátelských pevnostech. Na hlídce může být například méně stráží, takže se snáze dostanete dovnitř nebo je potichu vyvedete.

Nestává se to vždy, ale pokud máte v určité oblasti potíže, zvažte změnu denní doby, abyste viděli, jak to ovlivní hru. Mohlo by to být pro vás jen požehnáním.

Dozvíte se o nepřátelích, se kterými je třeba bojovat na koni

S Torrentem po boku máte možnost střetnout se s nepřáteli na koni. Při jízdě na Torrentu způsobíte nepřátelům větší poškození, ale budete muset znát správný čas na útok ze země. Pokud bojovník také jezdí na koni, zdravý rozum by také diktoval bojovat s koněm. Totéž platí pro větší nepřátele, jako jsou obři. Někdy je však lepší být na zemi, abyste mohli použít zpětné výpady, komba a válečný popel. Bude to něco, co rychle pochytíte, ale když se naučíte, co každá situace vyžaduje, získáte větší šanci na přežití.

Vstupte do boje bez plné léčivé lahvičky

Může to znít jako zvláštní návrh, ale poslouchejte nás. Kromě regenerace vaší kádinky obvyklým způsobem na místě milosti, Elden Ring obsahuje nový způsob, jak obnovit léčení. Jakmile zabijete spoustu nepřátel a vyčistíte okolí, budete odměněni dalším použitím Flask of Crimson Tears. To je indikováno tím, že vaše postava absorbuje jakousi červenou mlhu se zvukovou indikací.

Problém je v tom, že použití extra baňky vám nepřinese nic dobrého, pokud už máte maximální kapacitu. Právě jsem odešel. Takže, pokud víte, že se chystáte dostat další šanci na uzdravení od posledního nepřítele před vámi, možná se vyléčte tam a pak se ujistěte, že z toho budete mít prospěch. I když je to jen poškození čipu, brzy poté budete zpět na plný výkon.

Vyvolejte NPC nebo jiné hráče pro bitvy s bossy

Šéfové Elden Ring jsou nejnáročnějším prvkem Elden Ring, takže pokud máte opravdu pocit, že nemůžete porazit konkrétního člověka sami, zvažte zavolání NPC, pokud je k dispozici, nebo najděte online hráče, se kterým se spojíte. . Pokud NPC nabídne svou pomoc, všimnete si zlatého vyvolávacího znamení na zemi vedle Mlžné brány. Chcete-li do hry přivést online hráče, stiskněte tlačítko Možnosti a přejděte dolů na kartu Hra pro více hráčů. Odtud se můžete rozhodnout, zda chcete někoho pozvat do své hry nebo se připojit ke hře někoho jiného.

To nás vede Průvodce Eldenovým prstenem až do jeho konce. Doufáme, že vám naše rozsáhlé pokrytí pomohlo ve vaší hře. Pokud máte nějaké tipy, strategie nebo jiné obecné informace, o které se chcete podělit, neváhejte je zveřejnit v komentářích níže.