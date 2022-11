Propuknutí ptačí chřipky zabilo 50 milionů amerických ptáků, což je rekordní počet

Slepice bez klecí jsou k vidění v zařízení na farmě Hellikers Farm for Fresh Eggs v Lakeside v Kalifornii, 19. dubna. Ptačí chřipka zabila letos ve Spojených státech 50,54 milionu ptáků, což z ní dělá nejsmrtelnější ohnisko v zemi v historii. (Mike Blake, Reuters)

Údaje amerického ministerstva zemědělství dnes ve čtvrtek ukázaly, že ptačí chřipka zabila letos ve Spojených státech 50,54 milionu ptáků, což z něj činí nejsmrtelnější ohnisko této choroby v historii země.

Úhyn kuřat, krůt a dalších ptáků představuje dosud nejhorší katastrofu v oblasti zdraví zvířat ve Spojených státech, která překonala předchozí rekord 50,5 milionu ptáků zabitých při vypuknutí ptačí chřipky v roce 2015.

Ptáci často umírají poté, co se nakazí. Celá hejna, která by se mohla živit milionem ptáků na farmách s nosnicemi, jsou také utracena, aby se zabránilo šíření nemoci poté, co byli ptáci pozitivní.

Ztráty v hejnech drůbeže poslaly ceny vajec a krůt na rekordní úroveň, což zhoršilo ekonomickou bolest spotřebitelů, kteří čelí hyperinflaci, a prodražily čtvrteční oslavy Díkuvzdání ve Spojených státech. Evropa a Británie také zažívají své nejhorší krize ptačí chřipky a některé britské supermarkety přidělovaly zákazníkům nákupy vajec poté, co vypuknutí přerušilo dodávky.

Údaje amerického ministerstva zemědělství ukázaly, že epidemie ve Spojených státech, která začala v únoru, postihla hejna drůbeže a nedomestikované drůbeže ve 46 státech. Volně žijící ptáci, jako jsou kachny, přenášejí virus, známý jako vysoce patogenní ptačí chřipka (HPAI), prostřednictvím trusu, peří nebo přímým kontaktem s drůbeží.

„Divocí ptáci pokračují v šíření HPAI po celé zemi během své migrace, takže prevence kontaktu mezi domácími hejny a volně žijícími ptáky je zásadní pro ochranu drůbeže ve Spojených státech,“ řekla Rosemary Sifford, hlavní veterinární ředitelka USDA.

Farmáři se snažili udržet nemoc a volně žijící ptáky mimo své kotce po zvýšených bezpečnostních a čisticích opatřeních po vypuknutí v roce 2015. USDA řekl agentuře Reuters, že v roce 2015 bylo asi 30 % případů vysledováno přímo u volně žijících ptáků, ve srovnání s letos 85 %.

Vládní úředníci studují infekce na krůtích farmách, zejména v naději, že vyvinou nová doporučení pro prevenci infekcí. USDA uvedl, že krůtí farmy představovaly více než 70 % komerčních drůbežích farem postižených epidemií.

Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že lidé by se měli vyhýbat nechráněným kontaktním ptákům, kteří vypadají nemocní nebo mrtví, i když propuknutí nákazy představuje pro širokou veřejnost nízké riziko.

