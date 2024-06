Promítání filmu „Údolí včel“

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve spolupráci se Švédsko-česko-slovenskou společností a Českým centrem ve Stockholmu uspořádalo další kinovečer na počest režiséra Františka Vlašila, který by v únoru toho roku oslavil 100. narozeniny. Pro tuto událost byl vybrán jeden z jeho stěžejních filmů „Valley of the Bees“.

František Vlačil, významný československý filmový režisér a scenárista, byl klíčovou postavou hnutí nové vlny 60. let. Mezi jeho přínosy pro československou kinematografii patří mistrovská díla jako Markéta Lazarová nebo Údolí včel. V roce 1998 byl na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech oceněn za velký přínos světové kinematografii. Údolí včel (1967) se odehrává ve středověku a ponoří se do témat náboženského fanatismu, síly víry a touhy po svobodě. Film zkoumá univerzální témata lidského údělu a odvahy vzepřít se moci establishmentu. Hlavní roli ztvárňuje výjimečný herec Peter Šypek.