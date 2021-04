Profesor tvrdí, že japonský plán eliminace radioaktivní vody není nebezpečný

„Tritium není v malém množství nebezpečné … Bude to velmi zředěné, prostě to není problém, dopad na životní prostředí je nulový,“ řekl Hoser, profesor jaderného, ​​plazmatického a radiačního inženýrství pro CNBC. Squawk Box Asia Čtvrtek.

Reaktory v jaderné elektrárně Fukušima byly poškozeny masivním zemětřesením a vlnou tsunami v roce 2011. TEPCO nahromadil kontaminovanou vodu v nádržích, ale skladovací kapacita pravděpodobně dojde koncem příštího roku.

Japonský premiér Jošihide Suga uvedl, že vypouštění vody do oceánu je „nejrealističtější“ možností.

The Mezinárodní agentura pro atomovou energii „Způsob odstraňování vody zvolený v Japonsku je technicky proveditelný a odpovídá mezinárodním postupům,“ uvedl. The USA uvedly, že Japonsko je transparentní Zdá se, že jeho přístup je v souladu s „všeobecně přijímanými standardy jaderné bezpečnosti“.

U společnosti Heuser je třeba se obávat větších problémů se znečištěním oceánu než Japonsko vypouštějící recyklovanou vodu.

“Řekl bych lidem, kteří se obávají, že se tento oceán dostane do oceánu: vyprazdňujeme do oceánu 8 tun plastu, těhotné ženy by neměly jíst tuňáky kvůli otravě rtutí a mikroplasty jsou v mořském potravinovém řetězci – to by nás mělo znepokojovat. “