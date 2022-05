Prodejna s klasickým českým designem se otevírá v historické budově

„Ve skutečnosti jsme nezisková organizace, takže to děláme s tím, že Češi by měli být hrdí na svou zemi.

„A byla velká oslava 100 let Československa a chtěli jsme se obléknout a oslavit s našimi dětmi, ale bylo to tak těžké, že jsme zjistili, že není mnoho věcí, které bychom mohli nosit. Levné nebo nesmyslné věci.“

„Tak jsme stvořili Čechy.“

Vaším cílem bylo „objevit české dědictví“ a nakreslil jste mnoho klasických československých obrazů; Ubytujete například Masaryka, Havla, umperáka. Jak si vybíráte věci, které budou na vašich tričkách a podobně?

„Zpočátku to bylo velmi snadné.

„Jsme hrdí na mnoho šeků, takže je to jednoduché – jakákoli myšlenka vás napadne.

„Nedávno jsme dělali obrovský seznam dalších českých slavných žen a mužů a pomalu se na ně podíváme, protože my jsme ti, kdo to umí.“

Máte nějaký svůj oblíbený design?

„Je to úskalí.

„Řekl bych, že je miluji všechny, protože to ukazuje bohatství české tradice.“

Bohéma je online byznysem dva roky. Kdo kupuje vaše produkty?

„Náš hlavní cíl a konečná myšlenka by měla být dostupná všem, ale na druhou stranu by neměla být levná.

„Proto by trička, která jsou stále hlavním produktem, měla být co nejkvalitnější a za co nejdostupnější cenu.

„Chceme mít možnost koupit jakýkoli český předmět a být hrdí na to, že jsme Češi.“

Dostáváte hodně zakázek ze zahraničí? Kupují lidé s českým dědictvím tyto výrobky ze svých zemí?

„Ano, dostáváme objednávky z celého světa.

„Patří k českému etniku, které tam žije, takže necílíme na cizince, ale oni se zaměřují na pohlaví, kterému chtějí znovu ukázat, že jsou Češi, ať jsou kdekoli.“

Online maloobchodní tržby jsou v dnešní době velmi vysoké. Čteme o tom, jak nejlépe fungují e-shopy. Proč jste se vydali jiným směrem od online ke kamenným?

„Řekl bych, že je to další způsob, což znamená, že pokud jste úspěšní online, otevíráte skutečný podnik, můžete komunikovat se zákazníky – protože online je ještě daleko.

„Takže rádi ukazujeme naše produkty, mluvíme se zákazníky a mnoho z nich sem chodí s touhou pohovořit a podělit se o své názory na to, co děláme, jaká jsou další důležitá témata a další.“

„Takže to zatím funguje.“

Řekli jste mi, že váš obchod se nachází v Palakheho ulici v centru Prahy a že tato budova má zajímavou historii spojenou s Českou republikou nebo Československem?

„Ano, je to láska na první pohled.“

„Když se habsburská říše chystala rozpadnout, zjistili jsme, že je to místo s podobnými názvy [František] Palakki a [František Ladislav] Riger plánoval revoluci.

„Žili asi tam, kde teď stojíme my.

„Tak jsme si řekli, že tady otevřeme konkrétně Čechy.“