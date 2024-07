Proč se možná nikdy nedozvíme pravdu o ultrazpracovaných potravinách



autor, Philippa Roxby

Role, Zprávy o zdraví

před 4 hodinami

Oni jsou černá příšera Mnoho odborníků na výživu dává přednost masově vyráběným, ale chutným potravinám, jako jsou kuřecí nugety, balené občerstvení, nealkoholické nápoje, zmrzlina nebo dokonce plátky hnědého chleba.

Produkty UPF se identifikují podle počtu průmyslových procesů, kterými prošly, a podle počtu – často nevyslovitelných – složek na jejich obalech. Většina z nich má vysoký obsah tuku, cukru nebo soli; Mnohé z nich lze nazvat rychlým občerstvením.

Co mají společné, je jejich umělý vzhled a chuť, díky čemuž se staly cílem některých zastánců čistého života.

Přibývá důkazů, že tyto potraviny nejsou dobré pro naše zdraví. Odborníci se ale neshodnou na tom, jak a proč nás ovlivňuje, a není jasné, zda nám věda v dohledné době dá odpověď.

Zatímco nedávný výzkum ukázal, že mnoho běžných zdravotních problémů, včetně rakoviny, srdečních chorob, obezity a deprese, propojeno Pokud jde o UPF, zatím neexistuje žádný důkaz, že jsou to způsobuje Na jejich cestě.

Například nedávné setkání Americké dietetické asociace v Chicagu bylo prezentováno s pozorovací studií více než 500 000 lidí ve Spojených státech. Studie dospěla k závěru, že ti, kteří jedli nejvíce trans proteinů, měli asi o 10 % vyšší pravděpodobnost úmrtí, i když vezmeme v úvahu jejich index tělesné hmotnosti a celkovou kvalitu jejich stravy.

V posledních letech prokázalo podobnou souvislost několik dalších pozorovacích studií – ale to není myšleno k prokázání jak Zpracování potravin způsobuje zdravotní problémy nebo určení, který aspekt těchto procesů může být zodpovědný.

Jak se tedy můžeme dostat k pravdě o ultrazpracovaných potravinách?

Dr. Nerys Astbury, přední výzkumník v oblasti stravy a obezity na Oxfordské univerzitě, naznačuje, že druh studie potřebné k přesvědčivému prokázání, že UVB záření způsobuje zdravotní problémy, by byl velmi složitý.

Vyžaduje to srovnání velkého počtu lidí na dvou dietách – jedné s vysokým obsahem UPF a druhé s nízkým UPF, ale zcela identické z hlediska obsahu kalorií a makroživin. To je velmi obtížné.

Účastníci budou muset zůstat pod dohledem a uzamčeni, aby bylo možné kontrolovat množství jídla, které jedí. Studie bude také muset zapsat lidi s podobným stravováním jako výchozí bod. To bude logisticky velmi náročné.

Aby se předešlo možnosti, že lidé, kteří jedí menší množství transmastných kyselin, mohou vést zdravější životní styl, jako je více cvičení nebo více spánku, musí účastníci ve skupinách dodržovat velmi podobné návyky. READ Polární záře mohou být ve středu vidět v západním Michiganu

„Výzkum bude nákladný, ale změny ve stravě lze zaznamenat relativně rychle,“ říká doktor Astbury.

Také může být obtížné získat potřebné finanční prostředky pro tento typ výzkumu. Obvinění ze střetu zájmů mohou vzniknout, protože výzkumníci motivovaní k provádění takových experimentů mohou mít představu o výsledcích, kterých chtějí dosáhnout, než začnou experimenty.

Tyto experimenty však nebudou trvat dlouho – velký počet účastníků pravděpodobně odpadne. Bylo by nepraktické žádat stovky lidí, aby drželi přísnou dietu déle než několik týdnů.

Co mohou tyto virtuální experimenty dokázat ve skutečnosti?

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Zařízení na ochranu proti UV záření se běžně nacházejí na regálech supermarketů – některé jsou exotičtější než jiné

Duane Mellor, vedoucí oddělení výživy a medicíny založené na důkazech na Astonské univerzitě, říká, že vědci v oblasti výživy nemohou prokázat, zda jsou konkrétní potraviny dobré nebo špatné, nebo jaký vliv mají na jednotlivce. Mohou ukázat pouze potenciální výhody nebo rizika.

Říká, že data neukazují nic víc nebo méně než to, a že tvrzení o opaku jsou „slabá věda“.

Další možností je podívat se na účinek běžných potravinářských přídatných látek nalezených v UPF na laboratorním modelu lidského střeva – něco, co vědci dělali.

Existuje však širší problém – množství nejasností ohledně toho, co vlastně UPF tvoří.

Obvykle obsahuje více než pět ingrediencí, z nichž jen málo najdete v typické kuchyňské skříni.

Místo toho jsou tyto potraviny obvykle vyrobeny z levných přísad, jako jsou modifikované škroby, cukry, oleje, tuky a proteinové izoláty. Aby byla atraktivnější pro chuťové pohárky a oči, pak se do ní přidávají zvýrazňovače chuti, barviva, emulgátory, sladidla a leštící látky.

Tyto potraviny sahají od samozřejmých (snídaňové cereálie s cukrem, nealkoholické nápoje, plátky amerického sýra) až po možná neočekávané (humus z obchodu, nízkotučné jogurty, některé druhy müsli).

To vyvolává otázku: Jak užitečné je označení, které řadí čokoládové tyčinky do stejné kategorie jako tofu? Mohly by na nás některé UV ochranné prostředky působit jinak než jiné?

Chcete-li zjistit více, BBC News hovořil s brazilským profesorem, který v roce 2010 vymyslel termín „ultra-zpracované potraviny“.

Profesor Carlos Montero také vyvinul klasifikační systém Nova, který sahá od „celých potravin“ (jako jsou luštěniny a zelenina) na jednom konci spektra přes „zpracované kulinářské přísady“ (jako je máslo) a poté „zpracované potraviny“ (věci jako konzervovaný tuňák a solené ořechy). READ Astronauti SpaceX Crew-6 z NASA přistávají poblíž Floridy

Systém byl vyvinut poté, co míra obezity v Brazílii nadále rostla, protože spotřeba cukru klesala, a profesor Monteiro se divil proč. Předpokládá se, že naše zdraví je ovlivněno nejen obsahem živin v potravinách, které jíme, ale také průmyslovými procesy používanými k jejich výrobě a konzervaci.

Říká, že neočekával současný obrovský zájem o UPF, ale tvrdí, že „přispívají k posunu paradigmatu ve vědě o výživě“.

Mnoho odborníků na výživu však tvrdí, že strach z UV záření je přehnaný.

Günter Kuhnle, profesor vědy o výživě a potravinách na univerzitě v Readingu, říká, že tento koncept je „vágní“ a zpráva, kterou vysílá, je „negativní“, takže se lidé cítí zmatení a bojí se jídla.

Je pravda, že v současné době neexistují žádné konkrétní důkazy o tom, že způsob zpracování potravin škodí našemu zdraví.

Zpracování je něco, co děláme každý den – sekání, vaření a mrazení jsou všechny procesy a tyto věci nejsou škodlivé.

Když jsou potraviny ve velkém zpracovány výrobci, pomáhá to zajistit bezpečnost potravin, delší uchování a snížení odpadu.

Vezměte si jako příklad zmrazené rybí prsty. Spotřebuje zbytky rybího filé, poskytuje dětem zdravá jídla a šetří rodičům čas – ale stále je to skvělý nástroj ochrany proti UV záření.

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Někteří odborníci tvrdí, že démonizace určitých kategorií potravin není užitečná

A co výrobky z náhražky masa, jako je Quorn? Je pravda, že nevypadají jako původní ingredience, ze kterých jsou vyrobeny (a proto spadají pod definici produktů UPF společnosti Nova), ale jsou považovány za zdravé a výživné.

„Když udělám dort nebo brownie doma a porovnám to s tím, který je dodáván v balení se zvýrazňovači chuti, myslím, že je mezi těmito dvěma potravinami nějaký rozdíl? Ne, nemyslím si,“ řekl mi doktor Astbury .

Orgán odpovědný za bezpečnost potravin v Anglii, Food Standards Agency, uznává zprávy, že lidé, kteří jedí hodně produktů UPF, jsou vystaveni většímu riziku srdečních onemocnění a rakoviny, ale tvrdí, že proti produktům UPF nebude podnikat žádná opatření, dokud důkazy neukážou, že způsobit újmu.

V loňském roce se vládní vědecký poradní výbor pro výživu zabýval stejnými zprávami a dospěl k závěru, že existují „otázky o kvalitě dostupných důkazů“. Vyjádřil také určité obavy ohledně praktičnosti systému Nova ve Spojeném království.

Profesor Monteiro je velmi znepokojen procesy zahrnujícími extrémní teplo, jako je výroba vloček a snídaňových cereálií, o kterých tvrdí, že „způsobují degradaci přirozené potravinové matrice“. READ Mumifikovaná dinosauří kůže vrzá od starých krokodýlů

Poukazuje na malou studii, která naznačuje, že to vede ke ztrátě živin, a proto se cítíme méně sytí, což znamená, že je pravděpodobnější, že nedostatek vynahradíme kaloriemi navíc.

Je také těžké ignorovat plíživý pocit snobství kolem tepelně neupravených balených potravin, který může v lidech vyvolávat pocit viny za jejich konzumaci.

Dr Adrian Brown, odborník na výživu a hlavní výzkumný pracovník na University College London, říká, že démonizace jednoho typu jídla není užitečná, zvláště když to, co jíme a jak to jíme, je tak komplexní problém. „Musíme věnovat pozornost etice spojené s jídlem,“ říká.

Život bez UV ochrany může být drahý – a vaření jídel od začátku vyžaduje čas, úsilí a plánování.

A Nedávná zpráva Food Foundation Studie zjistila, že nejzdravější potraviny byly dvakrát dražší než nejméně zdravé potraviny na kalorii a že 20 % nejchudších obyvatel Spojeného království by muselo utratit polovinu svého disponibilního příjmu za jídlo, aby uspokojilo vládní potřeby. Doporučení zdravé výživyBohaté to bude stát jen 11 % jejich peněz.

Zeptal jsem se profesora Monteira, zda je možné žít bez ochranných zařízení proti UV záření.

„Tady by měla znít otázka: Je možné zastavit rostoucí spotřebu produktů na ochranu před UV zářením.“ Moje odpověď zní: Není to snadné, ale je to možné.

Mnoho odborníků tvrdí, že současný systém semaforů na etiketách potravin (které označují vysokou, střední a nízkou hladinu cukru, tuku a soli) je jednoduchý a dostatečně užitečný jako vodítko při nakupování.

Pro nejisté nakupující jsou nyní k dispozici aplikace pro chytré telefony, jako je například aplikace Yuka, pomocí které můžete naskenovat čárový kód a získat podrobné informace o pravosti produktu.

A samozřejmě je tu rada, kterou už znáte – jezte více ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků a fazolí a zároveň omezte svačiny s vysokým obsahem tuku a cukru. Stále je dobré se této rady držet, ať už vědci prokážou, že opalovací krémy jsou škodlivé, nebo ne.

