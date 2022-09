Proč nemůžu vystát zvuk žvýkání? Misophonia vysvětlil

Výzkum misofonie je stále v plenkách a je těžké získat definitivní odhady, kolik lidí jí trpí – ale pomalu zájem o tento fenomén roste. „Každý, kdo pracoval s misofonií, a samozřejmě každý, kdo ji zažil, oceňuje, jak důležitý je tento stav,“ řekl Eric Storch, klinický psycholog z Baylor College of Medicine v Houstonu.

Vyhledávání ukázat Že u lidí s misofonií určité zvuky rychle vyvolají reakci autonomního nervového systému, části těla zodpovědné za nedobrovolnou reakci „bojuj nebo uteč“, a že tato reakce se u lidí bez tohoto onemocnění nevyskytuje. „Je to mimo vaše vědomé vědomí,“ vysvětlila Jennifer Jo Pruitt, psycholožka a ředitelka International Misophonia Research Network, a proto je tak těžké to kontrolovat. „Lidé si myslí, co to se mnou je? Proč se mi to děje? Jsem opravdu milý člověk.“

studie Identifikovala různé oblasti mozku zapojené do misofonie, včetně frontální insuly, které se podílejí na zpracování znechucení, strachu a úzkosti. Mozky lidí s misofonií jsou pravděpodobně jako „hypersenzitivní poplašné systémy“, které interpretují určité neškodné zvuky jako hrozby, vysvětlil Zach Rosenthal, klinický psycholog na Duke University a ředitel nové školy. Misofonické centrum a regulace emocí. „Je to, jako by vedle vás najednou seděl medvěd grizzly,“ řekl doktor Rosenthal a „vaše tělo na to automaticky reaguje.“

Pokud vy nebo váš blízký trpíte příznaky misofonie, měli byste vědět toto.

Pochopte, co misofonie je – a co není.

Zvuky žvýkání a polykání mohou obtěžovat každého, jak tedy víte, zda jsou vaše reakce dostatečně silné, aby vyvolaly misofonii? Dr. Storch řekl, že na čem záleží, je závažnost vaší reakce a to, jak moc zasahuje do vašeho každodenního života. Pokud vás zvuk něčího žvýkání trochu rozčiluje, jste člověk. Pokud vás zvuk tak rozzlobí, že chcete někomu ublížit, může to být misofonie.