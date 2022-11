Proč některé druhy hudby nutí náš mozek zpívat a jiné ne

Souhrn: Hudba může vyvolat řadu emocí a pomoci nám lépe porozumět různým kulturám. Ale co nás nutí poslouchat některé písně více než jiné? Vědci říkají, že když posloucháme skladbu, náš mozek předpovídá, co se bude dít dál, a tato předpověď určuje, zda se nám píseň líbí nebo ne.

Před pár lety Spotify zveřejnilo příspěvek na internetu Interaktivní mapa hudebních vkusů, uspořádaných podle města. včas, dodala Jane Vládl v Paříži a Nantes a Londýn byl nakloněn místnímu hip-hopovému duu. Krypt a Kronan. Je dobře známo, že hudební vkus se v průběhu času liší podle regionu a dokonce i podle sociální skupiny.

Většina mozků však při narození vypadá stejně, takže co se v nich děje, co způsobuje, že skončíme s tak odlišnými hudebními vkusy?

Emoce – předpovědní příběh

Pokud vás někdo seznámí s neznámou melodií a on se náhle zastaví, možná budete schopni zazpívat melodii, o které si myslíte, že pro vás bude nejlepší. Alespoň to mohou profesionální hudebníci! v studie Publikováno v Journal of Neuroscience V září 2021 jsme ukázali, že k podobným předpovědním mechanismům dochází v mozku pokaždé, když posloucháme hudbu, aniž bychom si toho museli být vědomi.

Tyto předpovědi jsou generovány ve sluchové kůře a kombinovány s již slyšeným pozorováním, což vede k „chybě předpovědi“. Tuto chybu předpovědi jsme použili jako druh neurálního skóre, abychom změřili, jak dobře může mozek předvídat další tón v melodii.

zpět 1956Americký skladatel a muzikolog Leonard Meyer zastával teorii, že emoce lze v hudbě vyvolat prostřednictvím pocitů uspokojení nebo frustrace způsobených očekáváním posluchače. Od té doby akademický vývoj pomohl definovat spojení mezi hudebními očekáváními a jinými, složitějšími emocemi.

Například účastníci v jedna studie Dokázali si lépe zapamatovat posloupnost not, pokud dokázali nejprve přesně předvídat noty uvnitř.

Nyní lze základní emoce (jako je radost, smutek nebo mrzutost) rozdělit do dvou základních dimenzí, parita A psychická aktivace, které měří, v tomto pořadí, jak pozitivní je emoce (například smutek versus radost) a jak vzrušující (nuda versus hněv). Kombinace těchto dvou nám pomáhá identifikovat tyto základní pocity.

Dvě studie z 2013 A 2018 ukázal, že když byli účastníci požádáni, aby seřadili tyto dvě dimenze na klouzavé škále, existoval jasný vztah mezi chybou predikce a emocemi. Například v těchto studiích hudební noty, které předpovídaly méně přesně, vedly k emocím s větší psychoaktivací.

přes historii Kognitivní neurovědaPotěšení bylo často spojeno se systémem odměn, zejména ve vztahu k procesům učení. studie ukázal, že existují specifické dopaminové neurony, které reagují na chybu predikce.

Tento proces nám mimo jiné umožňuje poznávat a předpovídat svět kolem nás. Zatím není jasné, zda potěšení pohání učení nebo naopak, ale tyto dva procesy spolu nepochybně souvisí. To platí i pro hudbu.

Když posloucháme hudbu, největší potěšení pochází z předpovídání událostí se střední úrovní přesnosti. Jinými slovy, události, které jsou velmi jednoduché a předvídatelné – nebo skutečně velmi složité – nemusí nutně vést k novému učení, a proto přinášejí jen malé potěšení.

Většina zábavy pochází z událostí mezi tím – z těch, které jsou dostatečně složité, aby vyvolaly zájem, ale dostatečně konzistentní s našimi předpovědi, aby vytvořily vzorec.

Předpovědi závisí na naší kultuře

Naše předvídání hudebních událostí však zůstává neúprosně spjato s naší hudební výchovou. Za účelem prozkoumání tohoto jevu se skupina výzkumníků setkala se Sámy, kteří obývají oblast rozkládající se mezi dalekým severním Švédskem a poloostrovem Kola v Rusku. Jejich tradiční zpěv, tzv uickse velmi liší od západní tonální hudby kvůli omezenému vystavení západní kultuře.

Kredit: Anita Levestrand

na studie Publikováno v roce 2000, hudebníci z regionů Sami, Finska a zbytku Evropy (kteří pocházeli z různých zemí, které neznaly yoik zpěv) byli požádáni, aby si poslechli úryvky yoik, které předtím neslyšeli. Poté byli požádáni, aby zazpívali další tón v písni, který byl záměrně vynechán.

Je zajímavé, že prevalence dat se mezi skupinami významně lišila; Ne všichni účastníci odpověděli stejně, ale některá pozorování byla v každé skupině rozšířenější než jiná.

Ti, kdo nejpřesněji předpověděli další tón v písni, byli Sámští hudebníci, následovaní finskými hudebníky, kteří byli vystaveni více Sámské hudbě než ti z kdekoli jinde v Evropě.

Učte se nové kultury prostřednictvím pasivní expozice

To nás vede k otázce, jak se učíme o kulturách, což je proces známý jako učení inkulturace. například, hudební čas Dá se to rozdělit různě. Obecně se používají západní hudební tradice Čtyři takty (jak je slyšet v klasickém rokenrolu) popř Třikrát více podpisů (jak je slyšet ve valčíku).

Jiné kultury však používají to, co západní hudební teorie nazývá asymetrické metry. Balkánská hudba je například známá asymetrickými stupnicemi jako např devětkrát nebo podpisy sedmkrát.

Aby prozkoumal tyto rozdíly, A.J Studie 2005 Podívejte se na lidové melodie v symetrických nebo asymetrických metrech.

V každém z nich byly impulsy přidány nebo odstraněny v konkrétním okamžiku – něco, čemu se říká „incident“ – a poté poslouchali účastníci různého věku. Bez ohledu na to, zda má kus symetrické nebo asymetrické metry, děti ve věku šesti měsíců nebo mladší poslouchají stejnou dobu.

Dvanáctiměsíční děti však trávily podstatně více času sledováním obrazovky, když byly „incidenty“ zadány do symetrických počítadel, než když byly zadány nestejné počítadla.

Z toho můžeme usuzovat, že subjekty byly více překvapeny incidentem na symetrickém měřítku, protože jej interpretovaly jako narušení známého vzorce.

Aby vědci tuto hypotézu ověřili, nechali nemluvňatům v jejich domovech přehrávat CD s balkánskou hudbou (v asymetrických metrech). Experiment se opakoval po týdnu poslouchání a děti strávily stejný čas koukáním na obrazovku, když k incidentům došlo, bez ohledu na to, zda byl čítač symetrický nebo asymetrický.

To znamená, že pasivním poslechem balkánské hudby byli schopni vybudovat vnitřní reprezentaci hudební stupnice, která jim umožnila předpovídat vzor a detekovat výskyty v obou typech měřičů.

A Studie 2010 Nápadně podobný účinek našel mezi dospělými – v tomto případě ne na rytmus, ale na výšku. Tyto experimenty ukazují, že pasivní vystavení hudbě nám může pomoci naučit se specifické hudební styly konkrétní kultury – formálně známé jako proces inkulturace.

V celém tomto článku jsme viděli, jak pasivní poslech hudby může změnit způsob, jakým předvídáme hudební vzorce při uvádění nového kusu. Podívali jsme se také na mnoho způsobů, jak posluchači předpovídají tyto vzorce v závislosti na jejich kultuře a na tom, jak to narušuje vnímání tím, že je nutí prožívat potěšení a emoce odlišně. I když je zapotřebí další výzkum, tyto studie otevřely nové cesty k pochopení toho, proč existuje taková rozmanitost našeho hudebního vkusu.

Nyní víme, že naše hudební kultura (tedy hudba, kterou jsme po celý život poslouchali) zkresluje naše vnímání a způsobuje, že dáváme přednost některým skladbám před jinými, ať už z důvodu podobnosti nebo kontrastu s těmi, které jsme již slyšeli.

