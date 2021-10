Proč indiáni diskutují o odvolání milosrdenství z roku 1911

Požádala jedna z nejrozporuplnějších indických politických osob ve vězení opakovaně o milost od britských úřadů? Podporoval jeho ideologický odpůrce a hrdina za nezávislost Mahátmá Gándhí jeho prosbu o milost?

Více než pět desetiletí po jeho smrti je dědictví Vinayaka Damodara Savarkara stále velmi diskutabilní.

Přestože byl pravicový vůdce zproštěn všech obvinění, jeho kritici tvrdí, že Savarkar byl spojen s Gandhiho zavražděním v roce 1948. Argumentují jeho rolí v indickém boji za svobodu a odsuzují jeho obhajobu „hinduistického národa“.

Savarkarovi zastánci věří, že vůdce – který později vedl stranu hinduistického Mahasabha a zrodil nápad Hindutva Nebo hinduismus – byl silný a neotřesitelný nacionalista.

Začátkem tohoto týdne se do diskuse dostal ministr obrany Rajnath Singh, klíčový zaměstnanec vlády hinduistické nacionalistické strany Bharatiya Janata Party (BJP).

Řekl, že mezi „mnoha lžemi“ o Savarkarovi bylo to, že „před britskou vládou„ učinil několik žádostí o milost “. Pan Singh, podle Zprávy, trval na tom, že Savarkar „nepředložil tyto žádosti o jeho propuštění“, a dodal, že ho Gándhí požádal o žádost o milost.

Singhovy komentáře vyvolaly protesty Savarkarových kritiků. Říkali, že Gándhí, horlivý pacifista a odpůrce revoluce, nemohl radit a podpořit Savarkarovo propuštění. Jeden vůdce opozice Obviňovat Pan Singh „za pokus o zkreslení historie“.

Mahátmá Gándhího zastřelil Nathuram Godse 30. ledna 1948

Savarkarovi životopisci věří, že pravda je přesnější.

Savarkar například napsal v letech 1911 až 1920 ne méně než sedm petic za propuštění z nechvalně proslulé celulární věznice na Andamanských ostrovech, kde spolu se svým bratrem Ganeshem strávili 10 let poté, co byli odsouzeni na doživotí za vedení války proti státu.

Odvolání následovalo po královském oznámení o udělení amnestie politickým vězňům v Indii. Britští představitelé – jeden se domnívá, že Savarkar byl „jedním z nejnebezpečnějších mužů, jaké kdy Indie vyrobila“ – odvolání odmítli.

Jedním z důvodů těchto zběsilých petic může být Savarkarovo špatné zdraví kvůli odporným životním podmínkám ve vězení, říká jeho autobiografie. V petici z roku 1920 „vyjádřil svou touhu dodržovat konstituční linii politického aktivismu a zdržet se politické činnosti na delší dobu,“ poznamenává Vikram Sampath, historik a autor Savarkarova dvoudílného životopisu.

Savarkar byl kritiky kvůli petici zesměšňován a tvrdil, že se omluvil britským vládcům za to, že se dostali z vězení. Říká se také, že velitel tajil, že je napsal.

Někteří z jeho příznivců trvají na tom, že Savarkar takové petice nikdy nepsal, a i kdyby to udělal, rozhodně by nepožádal o milost od Britů. „Obě obvinění jsou nepravdivá. Savarkar sám sepsal petice za milost a nepopřel jejich sepsání,“ říká Vibhav Purandari, autor dalšího životopisu vůdce.

Vedl však Gándhí Savarkara, aby požádal o milost?

Ti dva byli zuřivě proti sobě. Historik Ramachandra Guha říká, že Savarkarova rivalita s Gándhím se datuje do roku 1909, kdy „otevřeně urazil Gándhího“.

Byla to jeho nenávist vůči Gándhímu [also] osobně intenzivně, “řekl pan Guha.

Když zemřela vůdcova manželka Kasturba, Savarkar odmítl přispět do fondu, který byl vytvořen na její památku, a řekl, že „Gándhí nikdy nevyronil slzu umučeným mužům a ženám, kteří byli oběšeni a zastřeleni Brity při jejich hledání jejich ozbrojené pokusy o svržení britské nadvlády “.

V lednu 1920 však Savarkarův mladší bratr Narayan Rao udělal „nemyslitelné“ tím, že napsal dopis Gándhímu, ideologicky proti svému bratrovi, napsal doktor Sampath.

„V prvních šesti dopisech požádal o pomoc a radu při zajišťování propuštění svého staršího bratra po královském oznámení.“

Gándhí poslal o týden později poněkud uklidňující odpověď.

„Je těžké vám poradit,” napsal. „Navrhoval bych však, aby byla sepsána krátká petice uvádějící fakta případu, aby bylo jasné, že zločin spáchaný vaším bratrem byl čistě politický.”

O několik měsíců později však „Gándhí postavil případ pro jejich propuštění“ v článku týdeníku Young India. Napsal, že bratři Savarkarové prohlásili, že „neposlouchali žádné revoluční myšlenky“.

Savarkar byl uvězněn v notoricky známé Celulární věznici na Andamanských ostrovech

Gandhi napsal: „Oba jednoznačně prohlašují, že netouží po nezávislosti na britském vztahu. Naopak mají pocit, že o osudu Indie lze rozhodnout společně s Brity. Nikdo nezpochybnil jejich čest nebo poctivost.“

Je jasné, že Gándhího „vměšování“ do případu nastalo poté, co Savarkar už začal prosit – ve skutečnosti to nebylo ani v Indii, když byla podána první taková žádost.

Jeho životopisci věřili, že sepsání těchto petic nepředstavuje „zbabělost“, jak tvrdí mnoho Savarkarových kritiků. “Sepsáním těchto peticí Savarkar v té době využíval svých práv politického vězně. Podle mého názoru z něj petice nečiní o nic méně revolucionáře ani zastánce britské nadvlády,” říká Purandari.

Dr. Sampath říká, že nejnovější hluk mohl být zbytečný. Ale podtrhuje to, jak Savarkar zůstává polarizující postavou, kterou ctí jeho příznivci a nenávidí jeho kritici.

Savarkar byl také mužem kontrastů. Na jedné straně byl otevřeným politickým hlasem pro hinduisty. Na druhé straně byl racionalista, stavěl se proti hinduistické pověrčivosti, kastovnímu systému a kultu krávy – zvířeti posvátnému pro hinduisty. Ale poté, co byl Savarkar obviněn z přípravy Gándhího vraždy, se stal politicky „nedotknutelným“.

Téměř třetinu svého života strávil v nějaké formě uvěznění – ve věznicích a omezeném pohybu – před smrtí ve věku 83 let v roce 1966. „Byla to sbírka protikladů a zaznamenané tajemství,“ napsal doktor Sampath.

Za vlády BJP zaznamenaly Savarkarovy názory silné oživení. RSS, ideologický zdroj BJP, je vůdcem hluboce ovlivněn. Hindutva Je to základní kámen ideologie BJP.

“Vždy vyvolával extrémní reakce. Z politického revolucionáře se stal nedotknutelným a nyní jeho odkaz narůstá,” říká Purandari. Je to však dědictví hluboce utápěné v kontroverzích a rozporech.