Proč bude NASA mnoho podrobností z tohoto týdenního testu Megarocket tajit

SLS na startovací rampě v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě. Fotografie : NASA / Ben Smegelsky

Kritický test pro další vesmír NASA zahájení Systém Tato raketa startuje Pátek, ale přímý přenos tréninku v mokrých šatech slibuje z bezpečnostních důvodů nudnou, tichou záležitost. Žijeme v tajemných časech, bezpochyby, ale v některých Odborníci říkají, že toto kvantování Nad rámec a neužitečné.

Od SLS uběhly téměř dva týdny válcované Na cestě k vypuštění platformy 39B v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě. 322stopá raketa je po tunách očekávání téměř připravena na hlavní vysílací čas. Nyní je potřeba pouze úspěšná zkouška, během níž bude do nádrží odpalovacího zařízení naložena pohonná látka a odpalovací tým provede odpočítávací zkoušku.

„Je to poslední ověření návrhu před startem,“ řekl Tom Whitmaier, zástupce správce NASA pro vývoj společných průzkumných systémů. Dnes na vzdálené mediální konferenci. „W Řekl „můžeme se něco naučit“, ale cílem je nakonec „překročit počet“ a přijít na to, jak provádět SLS během skutečného testu. Tým pak data vyhodnotí a Za předpokladu, že je vše v pořádku, deklarujte a Datum inauguračního startu SLS – mise Artemis 1 – je v týdnu od 11. dubna.

Zkouška mokrých šatů má začít v pátek, 1. dubna v 17:00 EST a končí sušením tanků v neděli, 3. dubna přibližně v 16:30 EST. NASA bude celý test vysílat Kanál Kennedy Newsroom YouTubeAle „bez hlasu nebo komentáře,“ podle A tisková zpráva. Jak Whitmer vysvětlil v médiích, Na konferenci nebudou mít novináři obvyklý přístup k podrobným informacím o odpočítávání.

To je přinejmenším překvapení. Během cvičení v mokrém oblečení se toho děje hodně, ale tentokrát to nebudeme moci sledovat v reálném čase. NASA říká, že některé podrobnosti budou zpřístupněny na jejích platformách sociálních médií, včetně Blog Artemisale rozsah, v jakém byly informace sdíleny, není znám.

Důvod ticha je Mezinárodní předpisy pro obchod se zbraněmi (Itar) Obavy ze sdílení nebo „exportu“ citlivých informací. V případě SLS Whitmer řekl, že američtí konkurenti mohou odvodit informace o kryogenním časování, aby pomohli vývoji systémů balistických střel. V souladu s tím se NASA „vyhne jakémukoli specifickému načasování, toku nebo jiným typům věcí, které by neúmyslně naznačovaly specifické charakteristiky procesů, které zažíváme“.

Whitmer dodal, že NASA je velmi opatrná ve světle „prostředí, ve kterém v tuto chvíli žijeme“, a řekl Že vesmírná agentura nemohla riskovat prozrazení citlivých informací. S největší pravděpodobností odkazuje na ruskou invazi na Ukrajinu a nedávné testy zbraní v Severní Koreji.

Jonathan McDowell, astrofyzik z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, nebyl přesvědčen, že ticho nařízené ITAR během zkoušky v mokrém oblečení SLS by něco udělalo.

„Problémem jakékoli takové bezpečnostní autorizace je, že ji obvykle neimplementují lidé, kteří mají technické znalosti potřebné k tomu, aby věděli, co je skutečně užitečné pro ostatní,“ jako je například Čína nebo „co nemusí být užitečné.“ Řekl mi to v e-mailu. „Je tedy silně vymáháno – nadšeně do té míry, že míra, do jaké brání svobodné komunikaci, je škodlivější než jakékoli nebezpečí, před kterým se chrání.“

Whitmer řekl, že reportéři dostanou obecný harmonogram odpočítávání koncem tohoto týdne A že mediální konference po testu se bude konat v pondělí, 4. dubna.

U (konečné) mise Artemis Whitmeyer doufá, že NASA během skutečného startu „poskytne normální hovory“. To by bylo velké, ale zjevně už nežijeme v“ Normální“ časy.