Probuďte se ve Španělsku, musíte zrušit omezení vstupu, abyste si udrželi britské turisty

Vzhledem k tomu, že se obecná situace ohledně Covidu zlepšuje a obecně se zvyšuje proočkovanost, téměř všechny země EU a schengenského prostoru upustily od všech svých vstupních pravidel a nyní umožňují neomezený vstup všem cestujícím, přičemž Francie je poslední zemí, která tak učinila dříve. týden. Stále však existují tři země, které po cestujících stále vyžadují, aby dodržovali pravidla vstupu a hádali, co to jsou, a Španělsko je jednou z nich.

Každý, kdo přijede navštívit Španělsko, včetně Kanárských ostrovů, stejně jako lidé žijící v zemi, nemohou pochopit, proč má Španělsko omezení vstupu, a věří, že toto rozhodnutí negativně ovlivňuje cestovní ruch a ekonomiku.

Pro představu, tyto země mají vstupní požadavky:

Holandsko

Lucembursko

Španělsko.

…a toto jsou země, které opustily všechna svá pravidla pro vstup na koronavirus a povolují vstup všem cestujícím bez ohledu na jejich zemi původu a status očkování:

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Česká republika

Chorvatsko

Kypr

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Řecko

Německo

Maďarsko

Island

Irsko

Itálie

Lotyšsko

Litva

Malta

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Švédsko

Švýcarsko

Mnozí se domnívají, že má-li Španělsko nadále konkurovat zejména na britském trhu cestovního ruchu, musí být omezení vstupu zrušena. Současné požadavky jsou stále v platnosti až do září a tisíce lidí do Španělska ani na ostrovy nepřijdou a místo toho si letos v létě vyberou jiné lokality.

Ať už je to kvůli očkování nebo ne, nebo prostě nechtějí další náklady nebo nejistotu a nepohodlí, stává se to. Ano, obsazenost je za červenec 81 %, ale ne u Britů podle objemu. Probuď se Španělsko, musíš jednat hned, manana už není dost dobrá.

Požadavky na přijetí do tří zemí:

Holandsko Covid nadále uvaluje omezení vstupu Covid pouze na cestující ze třetích zemí. To znamená, že cestující ze zemí mimo Evropskou unii musí předložit potvrzení o očkování nebo zotavení, aby jim byl povolen vstup do Nizozemska. Všem cestujícím, kteří nejsou držiteli žádného z těchto osvědčení, je v současné době vstup odepřen, což znamená, že nemají povolen vstup.

Všichni cestovatelé ze zemí EU však mohou do Nizozemska vstoupit bez omezení, i když nemají žádný z certifikátů.

Lucembursko Nadále také zachovává pravidla pro vstup Covid pouze pro státní příslušníky třetích zemí. Každý, kdo je starší 12 let, musí předložit platný očkovací nebo zotavovací průkaz, aby mohl být přijat do země. Neakceptují negativní výsledky testů.

Španělsko Zrušila všechna svá pravidla pro vstup na Covid pro cestující z Evropské unie a schengenského prostoru, ale stále vyžaduje, aby ti, kteří přijíždějí z jiných zemí, dodržovali určitá pravidla vstupu.

Všichni cestující starší 12 let, kteří přijíždějí ze zemí mimo Evropskou unii, musí při příjezdu předložit potvrzení o očkování, zotavení nebo negativním testu.