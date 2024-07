Priti Patel slibuje, že Konzervativní strana bude „relevantní“ ve své snaze o vedení

Dame Priti Patel je pátou konzervativní poslankyní, která oznámila svou kandidaturu do vedení strany

Dame Priti Patel uvedla, že by mohla sjednotit Konzervativní stranu a proměnit ji „znovu ve vítěznou mašinérii“, když zahájila svou vedoucí kampaň.

„Dělal jsem to za více než třicet let služby naší straně, ve vládě i opozici. Dokážu nás dostat do fyzické kondice, abychom vyhráli příští všeobecné volby.“