Připravované hry pro PS5 a PS4 na leden a únor 2022

šťastný nový rok všichni! Jsme na začátku roku 2022, který se pro videohry rýsuje jako zabijácký rok. Ať už máte PlayStation 5, PS4 nebo obě, na cestě je celá řada skvělých titulů a některé z nich jsou již docela blízko. Leden má ještě jednu nebo dvě pozoruhodné události, ale únor – v době psaní tohoto článku každopádně – vypadá naskládaných. Pojďme se podívat na všechny skvělé hry, které přijdou na PS5 a PS4 v příštích několika měsících.

Vezměte prosím na vědomí, že některé externí odkazy na této stránce jsou affiliate odkazy, což znamená, že pokud na ně kliknete a provedete nákup, můžeme obdržet malé procento z prodeje. Prosím čtěte Zveřejnění FTC Pro více informací.

Ubisoft posouvá svou sérii Rainbow Six novým směrem s Extraction, kooperativním zážitkem až pro tři hráče. Váš tým vstoupí do nebezpečné oblasti zamořené nebezpečnou mimozemskou bytostí a vaším úkolem je se jí zbavit. S tolika agenty na hraní, ovládáním desítek zbraní a neustále se měnící hrozbou to bude intenzivní strategický zážitek.

Nathan Drake a jeho tým Thieves debutují na PS5 v této vylepšené sadě. Počítaje v to Uncharted 4: A Thief’s End A Uncharted: The Lost LegacyTo zahrnuje dvě z nejlepších her v sérii s vylepšenou grafikou, vylepšenou snímkovou frekvencí a podporou funkcí ovladače DualSense. Pokud jste přicházeli o akční dobrodružství Naughty Dog, zdá se, že je to skvělý způsob, jak mu vrátit život.

Bylo vydáno pokračování úvodního dobrodružství Aloy, které vyšlo pro PS5 i PS4. Tentokrát planetu infikuje záhadný mor a naše neohrožená hrdinka se musí vydat na západ, aby zjistila, co se děje. S novými robotickými tvory, se kterými se musíte potýkat, mařením lidských nepřátel a zcela novým otevřeným světem k prozkoumání, to bude jistě opravdové RPG, které potěší diváky. Už se nemůžeme dočkat.

Nové RPG od FromSoftware je vždy čas na párty. Elden Ring je na obzoru a otřásá formulí Dark Souls s obrovskou mapou otevřeného světa, mobilními bitvami a spoustou možností křížení. Bude to bezpochyby těžká hra, ale žádné studio nevyrábí takové hry. Nejnovější verze FromSoft bude určitě plná úžasných bitev s bossy, hrůzostrašných tradic a nesčetných tajemství. přines to.

Další hry pro PS5 a PS4 přicházejí na leden a únor 2022

Pouze digitální hry pro PS5 a PS4 pro leden a únor 2022

Níže uvádíme některá pozoruhodná vydání, která v příštích několika měsících přijdou do obchodu PlayStation Store.

ledna 2022

února 2022

Jaké hry pro PS5 a PS4 budete kupovat v lednu a únoru? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.